Domani alle ore 15 allo stadio Nino Ciccione l’Imperia sfida il Vado dei tanti ex. Mister Nicola Ascoli convoca 20 uomini per l’importante gara interna. Rientra Luca Carletti dalla squalifica, mentre è out Luigi Castaldo.

Questa la lista completa

Caruso, Bova, Carletti, Fazio, Mara, Petti, Montanari, Fabbri, Kacellari, Foti, Fatnassi, Giglio, Coppola, Demontis, Di Lauri, Cappelluzzo, Minasso, Cassata, Canovi, Bacherotti.