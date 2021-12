Calcio. Serie D: al Vado non basta un buon primo tempo, la magia di Virdis regala un punto all'Asti

VADO - ASTI 2-2 (2' Aperi, 4' Legal, 23' Brero, 57' Virdis)

Finisce l'anticipo del "Chittolina": è 2-2 tra Vado e Asti, nono pareggio in campionato per la squadra di Solari, i piemontesi restano fuori dalla zona playout

91' Casazza dalla sinistra trova ancora Aperi al limite dell'area, incornata fuori misura

90' quattro di recupero

88' parata sensazionale di Brustolini sul destro di prima di Aperi, sfera in angolo, autentico miracolo del numero uno piemontese

80' 3-5-2 per il Vado in questo finale, Montanarelli intanto inserisce Plado per Virdis

77' De Bode per Costantini, altro cambio ordinato da Solari

73' Vado a millimetri dal 3-2! Cattaneo pesca Aperi al limite dell'area piccola, colpo di testa a botta sicura respinto sulla linea da Brustolini, chance clamorosa per i rossoblu

67' Cirillo rischia una clamorosa frittata appoggiando con le mani direttamente tra i piedi di Piana, rimedia poi Tinti

65' squadre spaccate in due, Vado che inizia ad accusare la fatica concedendo spazi interessanti all'Asti

61' ammonito Gandolfo, secondo giallo tra le file del Vado

59' Aperi sulla destra mette in mezzo per Capra, pallone spizzato che viene raggiunto da Costantini, sinistro di prima e sfera sul fondo

57' EUROGOL DI VIRDIS DA PIU' DI TRENTA METRI, BEFFATO CIRILLO FUORI DAI PALI. 2-2 al "Chittolina", Asti che trova il pareggio per la seconda volta

55' poco da segnalare in questa prima fetta di secondo tempo, nell'Asti spazio a Piana al posto di Vergnano

51' ennesimo problema fisico in casa Vado: si fa male Brondi, che si tocca la coscia, al suo posto è pronto Papi

46' inizia la ripresa, Solari inserisce subito Casazza al posto di Anselmo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado che conduce meritatamente 2-1 sull'Asti, tra poco il racconto della ripresa

45'+1' Costantini serve un cioccolatino in profondità a Capra: il capitano rossoblu tenta di aggirare il portiere calciando poi in diagonale senza trovare lo specchio, la soluzione pallonetto avrebbe probabilmente creato più problemi alla porta biancorossa

45' Aperi riesce a colpire di testa anticipando un tentennante Toma, sfera di poco a lato

44' ammonito Toma per una brutta entrata su Aperi, un minuto di recupero

42' Rosset con la traiettoria ad uscire, Capra sul primo palo fa buona guardia

41' ammonito Brero, che commette fallo su Picone concedendo una velenosa punizione alla squadra di Montanarelli

40' Capra se ne va in velocità resistendo alla carica del diretto avversario, tocco per Brondi che, sbilanciato al momento del tiro, non riesce ad imprimere forza al pallone sciupando una buona chance

39' gran sventagliata di Costantini a pescare sulla destra Gandolfo, che sbaglia il cross non riuscendo così a servire Aperi al centro dell'area

37' Asti che si rivede in avanti con un corner battuto da Lanfranco, Brondi in acrobazia libera l'area

35' grande azione del Vado sull'asse Brondi-Cattaneo-Aperi, traversone basso per l'attaccante siciliano che di prima non riesce ad angolare la sfera, favorendo l'intervento del numero uno piemontese

33' va direttamente in porta il regista rossoblu, conclusione telefonata che non crea problemi a Brustolini

32' Capra conquista una punizione sulla trequarti, posizione ideale per un mancino, ma sulla palla c'è ovviamente Costantini

25' cartellini gialli per Ciletta e Giuffrida, un'ammonizione per parte fin qui

23' BRERO! IL GOL DEL VADO CHE VALE IL 2-1! Corner di Costantini smanacciato da Brustolini sulla testa del centrale difensivo rossoblu che, di testa (e con un pizzico di fortuna), trova la rete del nuovo vantaggio

21' più Vado che Asti in questa fase, la squadra di Solari fa girare palla cercando di trovare l'imbucata in profondità

16' ancora Cattaneo che tenta la soluzione da fuori, Brustolini si distente sulla destra e para in due tempi

11' entrambe le squadre arrivano con facilità in area avversaria, difese piuttosto allegre in questo avvio

10' traversone di Anselmo che pesca la testa di Brondi all'altezza del dischetto, Brustolini raccoglie senza problemi

7' sinistro da fuori di Cattaneo, la mira non è delle migliori e la palla sfila sul fondo

6' in gol Virdis, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. Vado che sta sbandando inspiegabilmente in difesa, la squadra di Solari non è riuscita minimamente a gestire il vantaggio dopo pochi secondi.

4' LEGAL! PAREGGIO DELL'ASTI! Punizione di Rosset dalla sinistra, la difesa ligure non riesce ad allontare e Legal, con una zampata da pochi passi, supera Cirillo. Che avvio al "Chittolina", 1-1 dopo soli quattro giri di lancetta

2' GRANDISSIMO GOL DI APERI! IL VADO E' GIA' IN VANTAGGIO! Scavetto delizioso dal lato corto dell'area piccola, Brustolini beffato, pallone sotto l'incrocio e rossoblu subito avanti

1' si parte! Completo bianco per il Vado, Asti in tenuta rossa

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo; Gandolfo, Brero, Tinti, Anselmo; Cattaneo, Giuffrida, Brondi; Costantini; Capra, Aperi.

A disposizione : Ghizzardi, Rebigliati, Turone, De Bode, Favara, Lo Bosco, Papi, Lagorio, Della Rossa.

Allenatore : Solari

ASTI: Brustolini, Pezziardi, Rosset, Toma, Legal, Ciletta, Vergnano, Lanfranco, Virdis, Picone, Vespa.

A disposizione : Zeggio, Venneri, Giani, Colonna, Trevisiol, Plado, Piana, Binello