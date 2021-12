Calcio, Eccellenza. Pietra di fioretto e sciabola sull'Arenzano: al Devincenzi è 3-2

PIETRA-ARENZANO 3-2 (12' Praino, 45' aut. Pirozzi, 47' Alfano - 10' aut. Puddu, 77' Minardi)

45'+5' Termina con gli ospiti che provano a pareggiare ma non c'è nulla da fare per loro: i tre punti vanno al Pietra.

45'+3' Buona occasione per i padroni di casa con Giglio da posizione defilata. Poggi risponde presente.

45'+2' Cambia giocatori e modulo il Pietra: dentro Corciulo per Alfano.

45' Ci saranno 5' di recupero.

44' Corner per gli ospiti, libera la difesa pietrese che riparte con Alfano e Giglio. Quest'ultimo viene fermato da Deri che viene a sua volta ammonito.

41' Altra occasione per calare il poker per il Pietra, ma ancora una volta nulla da fare con Gente che prova lo scavetto e manda a lato.

36' Cambia l'Arenzano con Pellicciari al posto di Galleri, e cambia pure il Pietra con Insolito che fa spazio a Battuello.

32' Accorciano gli ospiti! Tiro dalla distanza all'angolino di Minardi su cui Pastorino non è impeccabile e palla in rete.

31' Azione su cui reclamano la massima punizione i rossoneri, l'arbitro lascia proseguire e sulla ripartenza Giglio impegna Poggi che si salva in angolo con un piede.

30' Intervento di Genta su Fossati, ammonito.

29' Doppio cambio per mister Pisano: Tona per Puddu e Varaldo per D'Arcangelo.

28' Punizione di Genta che non trova nessun compagno, sulla ribattuta arriva Giglio ma spara alto.

26' Prova la carta del quarto cambio l'Arenzano: Rusca lascia spazio a Deri.

24' Parapiglia dopo una scaramuccia a metà campo, a farne le spese è Garetto che finisce sotto la doccia. Espulso anche Corradi che si agita

22' Angolo dell'Arenzano a cercare la testa di Galleri, para senza problemi Pastorino.

20' Ennesimo calcio piazzato affidato ai piedi di Alfano, la palla arriva a Balla che però manda a lato di testa.

17' Occasionissima per il poker dei pietresi, ma prima è Poggi a dire no a una conclusione ravvicinata, poi Genta colpisce di slancio sulla ribattuta e manda alto.

12' Terza sostituzione per l'Arenzano con Garetto che sostituisce l'ex di giornata Capello.

4' Doppia sostituzione per mister Corradi che manda in campo Boggiano e Minardi al posto di Cosentino e Lupi.

2' Tris dei biancazzurri! Alfano al limite dell'area di rigore si libera di un avversario e lascia partire un sinistro incrociato sul palo lontano che non lascia scampo a Poggi.

1' Nessun cambio per le due formazioni. Si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+2' Fallo su Fossati, ammonito d'Arcangelo. Finisce qui la prima frazione.

45' La ribalta il Pietra! Sul calcio di punizione di Alfano, anche Pirozzi sbaglia porta e devia con la testa alle spalle del proprio estremo.

41' Alfano prova a far correre Giglio sull'esterno dell'area, blocca in uscita bassa Poggi.

40' Conclusione dalla distanza dell'ex Vado Fossati, ottima risposta di Pastorino che manda in angolo.

39' Scontro nell'area pietrese da Galleri e Praino, ammonito l'attaccante arenzanese.

37' Occasione per il Pietra ma Alfano non riesce a sfruttare l'indecisione nell'uscita da parte di Poggi.

36' Grande intensità da parte di entrambe le compagini, ma nonostante i frequenti e repentini cambi di fronte non arrivano molte occasioni per gli avanti di calciare in porta.

31' C'è il primo ammonito del match: è il difensore centrale dell'Arenzano Rusca per un intervento decisamente rude su Metalla.

23' Corner conquistato da una buona discesa di Damonte su cui chiude bene Praino. In area si porta Rusca che manda fuori di testa.

21' Insolito si inserisce nell'area avversaria da sinistra, cross rasoterra che trova il taglio di Giglio, la cui conclusione è però alta.

14' Padroni di casa ancora in avanti, Poggi blocca il tiro a girare di Insolito.

12' Immediato pareggio del Pietra! Sugli sviluppi di un corner è Praino il più lesto a raccogliere la sfera e con un preciso sinistro battere Poggi.

10' Arenzano in vantaggio! Maldestro tentativo di sgomberare l'area da parte di Puddu che invece manda la palla alle spalle del proprio portiere.

9' Prova la sorprendente conclusione in porta Fossati da un calcio di punizione dalla distanza. Pastorino alza in angolo.

6' Partita viva ma senza grandi emozioni per il momento. Gli schieramenti speculari dei due tecnici stanno portando alla creazione di diversi uno contro uno molto interessanti.

1' Divisa gialloblu per i padroni di casa, completo bianco per i genovesi con inserti rossoneri. Si parte.

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE (3-4-3): Pastorino; Balla, Praino, Pili; D'Arcangelo, Puddu G., Genta, Giglio; Alfano, Metalla, Insolito.

A disposizione: Berruti; Corciulo, Tona, Battuello, Vignaroli, Shani, Varaldo, D'Aiuto,Ballone

Allenatore: M. Pisano

ARENZANO (3-4-1-2): Poggi; Pirozzi, Rusca, Cosentino; Fossati, Lupi, Rossi, Capello; Damonte A.; Galleri, Mancini.

A disposizione: Repetto; Degl'Innocenti, Boggiano, Deri, Cistaro, Garetto, Damonte L., Minardi, Pellicari.

Allenatore: A. Corradi

Sono solamente tre i punti che dividono l'Arenzano dal Pietra Ligure e altrettanti separano i biancazzurri dalla zona playoff.

Punti pesanti quindi quelli in palio nel pomeriggio odierno al "Devincenzi" dove arrivano i genovesi, protagonisti nell'ultima giornata della sorprendente vittoria contro il Taggia: un vero e proprio esame di maturità per la compagine di mister Pisano dopo l'ottima uscita contro un'altra ponentina, il Ventimiglia.

Per conquistare l'intera posta in palio da parte delle due compagini serviranno però 90' di spessore tecnico e tattico.