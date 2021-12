Calcio. Prima Categoria: una perla di Siccardi regala il derby alla Letimbro, lo Speranza va ko 1-0

SPERANZA - LETIMBRO 0-1 (70' Siccardi)

IL FINALE DAL BRIANO! HA VINTO LA LETIMBRO 1-0, Siccardi manda ko lo Speranza

93' guizzo felino di Calcagno che, con la punta dei guantoni, riesce a deviare un velenoso tiro cross dalla sinistra

90' quattro di recupero

85' gioco spezzettato con numerosi falli da una parte all'altra

80' Scarfò per Cirillo, prima sostituzione ordinata da Girgenti

78' Molinari col sinistro non inquadra lo specchio, fatica lo Speranza a reagire dopo la rete subita

75' Oliva inserisce Lamberti per Siccardi, è il primo cambio della gara

72' si accende la gara, proteste e scintille da una parte all'altra

70' SICCARDI! GRANDISSIMO GOL, LETIMBRO IN VANTAGGIO! Sassata dalla lunghissima distanza dell'attaccante gialloblu, sfera sotto l'incrocio e nulla da fare per Giacchello

68" lo stesso Conti si libera al tiro da posizione favorevole, super Calcagno si esalta respingendo con il corpo

67' primo giallo del match a Conti

66' rasoiata di Sabally dai venti metri, pallone colpito troppo con l'esterno e sfera che si perde a lato

61' veloce ribaltamento di fronte che porta Albanese al diagonale mancino, Giacchello para a terra

60' Intili a cercare in verticale Di Nardo, l'ex Legino è però in fuorigioco

58' reattivo Calcagno a deviare in tuffo un'insidiosa punizione di Titi, più Speranza che Letimbro in questo avvio di ripresa

57' Penna risolve una delicata situazione in area gialloblu dopo il cross di Cham

54' resta a terra Giacchello dopo uno scontro con un avversario, interviene la panchina per verificare le condizioni del portiere rossoverde

52' Letimbro in avanti con Murialdo, conclusione di prima fuori misura

50' Cham tenta la girata aerea su cross dalla destra di Sciutto, pallone abbondantemente a lato

46' al via la ripresa con gli stessi ventidue in campo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0, tra poco il racconto della ripresa

45'+2' IL PALO DI SICCARDI! Rasoterra dal limite, sfera che si stampa sul montante alla destra di Giacchello

45' bella discesa sulla destra di Molinari, cross in mezzo da cui scaturisce solamente un fallo a favore dello Speranza

39' Siccardi sbilanciato da un avversario in area, anche in questa circostanza, per l'arbitro, non ci sono gli estremi per concedere il penalty

36' prova ad alzare i ritmi la squadra di Girgenti, non pienamente soddisfatto della prova dei suoi fin qui

30' Speranza che conquista una punizione dalla trequarti, botta di Titi e Calcagno controlla senza affanni

27' Penna si libera bene per crossare dal limite dell'area piccola, Giacchello bravo ad opporsi con il corpo

24' Molinari ci prova con un diagonale da posizione defilata, conclusione fuori misura

22' primo angolo per la Letimbro, Valdora si coordina sul secondo palo ma sbuccia il pallone spedendo alto

16' Murialdo tenta la soluzione da fuori, Giacchello controlla in due tempi

15' tanto agonismo in campo, squadre che non si risparmiano cercando di prendere il predominio

11' punizione di Titi dal lato corto dell'area gialloblu, la difesa della Letimbro ha la meglio e spazza la sfera

8' Cham toccato duro proprio all'ingresso dei sedici metri, tutto regolare per il direttore di gara

6' ancora Letimbro in avanti con Molinari, il suo mancino trova solamente l'esterno della rete

4' prima conclusione del match da parte di Siccardi, pallone alto

1' si parte! Speranza in maglia biancoverde, divisa grigia per la Letimbro

PRIMO TEMPO

Formazioni:





SPERANZA: Giacchello, Sciutto, Orsolini, Titi, Boccardo, Cirillo, Conti, Cham, Sabally, Di Nardo

A disposizione : Siri, Palmiere, Scarfo, Pasquino, Albaronte, Venturino, Certomà, Greppi, Canevari

Allenatore : Girgenti

LETIMBRO: Calcagno, Penna, Giusto, Frumento, Rossetti, Valdora, Molinari, Murialdo, Siccardi, Pescio, Albanese

A disposizione : Pelosin, Mellogno, Gallione, Calabrò, Odenato, Lamberti, Micheletti, Cerato