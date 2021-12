Pattinaggio: a Vigevano arriva il titolo nazionale per la Fratellanza Zinolese

Dal 3 al 5 dicembre si è svolto a Vigevano il Campionato Nazionale UISP Gruppi Folk.

La A.S.D. Fratellanza Zinolese ha partecipato con il quartetto Heartbeat che ha portato in gara il tema delle varie “facce” del genere umano, a partire dai due grandi poli opposti, ovvero il bene e il male. Con il titolo “The black and white of the humanity”, il quartetto composto da Ilenia Damele, Alice Galleano, Irene Padovani e Maya Severini, rappresenta l’antitesi tra odio e amore, un contrasto sempre molto attuale che purtroppo caratterizza spesso la vita di tutti i giorni.

Dalla loro esibizione si evince che, nonostante questi due macro generi, l’essere umano non è solo un aspetto o l’altro, ma è composto da tante caratteristiche. Da qui nasce un’interpretazione ancora più ampia: “si ciò che sei e ciò che senti”, pronunciato nell’ultima parte della loro performance, perché ognuno di noi deve sentirsi libero di essere ciò che è, anche con le sue fragilità e insicurezze.

Le giovani ragazze, classe 2008 e 2007, vincono a Vigevano il titolo di Campionesse Nazionali UISP nella categoria Quartetti UISP Junior. Le quattro atlete sono allenate da Debora Ferraioli che ha seguito le ragazze nel loro percorso sin dall’inizio: “Sono orgogliosa di loro, passo dopo passo sono cresciute e migliorate sia tecnicamente che come gruppo. Il mio primo applauso quindi va a loro, al loro impegno e alla loro costanza, ma tutto questo non sarebbe stato possibile se dietro non ci fosse un team solido come il nostro che arricchisce questa meravigliosa esperienza e quindi un infinito grazie a Paola Musso, Gabriele Severini, Roberta Ranzato e a tutta la squadra della Fratellanza Zinolese. Grazie anche ai genitori che ogni giorno continuano a credere in noi e a darci fiducia”.

Oscar Wilde diceva che: “bene e male, peccato e innocenza, attraversano il mondo tenendosi per mano”. Non esiste un’unica strada da seguire, ognuno di noi è composto da mille sfaccettature.