Podismo: un grande Samuele Angelini trionfa alla Run for Children di La Spezia

Ottime news da La Spezia per l’Atletica Arcobaleno Savona.

Nella 7° edizione della “RUN FOR CHILDREN”, gara podistica sui 5 km che si sviluppa su di un percorso tra il porto ed il lungomare spezzino, valida anche per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Fidal, Samuele Angelini ha portato a termine una grande prova, aggiudicandosi la manifestazione in 14.49, nuovo primato del percorso, e lasciando alle sue spalle il titolato Matteo Guelfo (Trionfo Ligure).

Molto valida anche la prestazione del fratello minore di Samelel, Fiorenzo, 4° assoluto in 15.58 e primo tra gli Allievi.

A completare lo spendido quadro Arcobaleno anche il 7° posto Assoluto (e 3° tra le promesse) di Nicolò Basso ed il 18° posto Assoluto e primo tra gli junior di Mattia Basso.





Queste le dichiarazioni di Samuele al termine della prova

“Che bello sentire l’affetto e il sostegno del pubblico di casa, una spinta in più che vale tanto!

Non nascondo di essere partito con l’obiettivo di condurre un alla gara all’attacco, sin da subito, con il testa l’intento di abbattere il muro dei 15’ sui 5000m.

Obiettivo centrato, 14’49”, crono che mi soddisfa pienamente, essendo appena adesso alla ripresa della preparazione invernale.

Un onore poter partecipare indossando e difendendo i colori dell’ @atleticarcobaleno insieme ai miei compagni di squadra! “