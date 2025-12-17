Accordo siglato tra l'Avis e il Csi: obiettivo promuovere la donazione

Diffondere la cultura dell’altruismo e il valore sociale dello sport come veicolo di prevenzione, inclusione e benessere. Con questo intento AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue e il CSI – Centro Sportivo Italiano hanno firmato un accordo che punta a organizzare attività congiunte su tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento delle società sportive e delle rispettive strutture territoriali.

Al centro di questo protocollo c’è la volontà di realizzare dei percorsi di sensibilizzazione al dono, educazione civica, prevenzione e promozione della salute rivolti in particolare ai giovani, alle loro famiglie, ai dirigenti e agli operatori sportivi. Queste iniziative si svilupperanno in occasione di manifestazioni, tornei, camp estivi, eventi regionali e nazionali, anche attraverso il coinvolgimento di atleti e volontari del CSI che diventeranno, così, dei veri ambasciatori di questa intesa. Le società sportive particolarmente impegnate in azioni solidali saranno, inoltre, insignite di un riconoscimento simbolico denominato “Squadra del Dono”, che testimonierà la loro attenzione ai valori della solidarietà e della cittadinanza attiva.

«AVIS e il CSI hanno molto in comune – dichiara Oscar Bianchi, Presidente Nazionale AVIS –. Entrambe le nostre organizzazioni affondano le radici in una storia lunga di impegno civile e sociale, rappresentando un patrimonio unico di presenza nelle comunità locali, nei piccoli Comuni come nelle grandi città. I valori che ci uniscono sono profondi: gratuità, responsabilità, rispetto per l'altro, spirito di squadra, impegno costante e tutela del benessere proprio e altrui. Sono principi che animano chi dona il sangue e chi pratica sport con spirito educativo ed è per questo che insieme possiamo essere ancora più efficaci nel trasmettere alle nuove generazioni l'importanza di uno stile di vita attivo e solidale».

«Stringere una collaborazione con un’associazione come AVIS ci riempie di orgoglio e voglia di fare sempre meglio – dichiara Vittorio Bosio, Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano –. I valori del rispetto e della solidarietà che appartengono ad entrambe le nostre realtà costituiscono il terreno comune sul quale desideriamo costruire. Lo sport promosso dal CSI mette da sempre in primo piano la cooperazione e il rispetto della persona, di sé stessi e degli altri. Per questo motivo, crediamo che gli atleti e le atlete possano giocare un ruolo importante nel farsi portavoce di uno stile di vita sano e attento al prossimo, scendendo in campo in prima persona per sostenere l’importanza della salute, della responsabilità sociale e della cultura del dono».



La donazione in Italia

I donatori sono complessivamente 1.678.573 (28 ogni 1.000 abitanti), il 66% è composto da uomini e il 34% da donne. Ogni anno vengono effettuate oltre 3 milioni di donazioni. Nei primi 10 mesi del 2025, si è registrato un incremento dell’1% della quantità di plasma inviata alla produzione farmaceutica, superando le 767 tonnellate.



