Calciomercato, Pontelungo: non solo Daddi, c'è anche il ritorno di Amedeo Ardissone

Pontelungo - Ceriale e ritorno. Dopo il prestito concluso l'anno scorso, Amedeo Ardissone è pronto a tornare a indossare la casacca granata.

Il ritorno del centrocampista classe 1998 è stato infatti confermato nella giornata di ieri, oltre all'arrivo in attacco di Piero Daddi.

Il messaggio è chiaro: il Pontelungo dopo un avvio di stagione altalenante, seppur gli ingauni siano al quarto posto in classifica e nei quarti di finale di Coppa Liguria, non vuole lasciare nulla di intentato per la seconda parte di stagione.