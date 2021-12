Calciomercato. Andrea Rocca spiega i motivi del passaggio al Ceriale: "Sentivo il bisogno di giocare. L'approccio del club è stato esemplare"

Ho ritenuto giusto per me stesso riavere la possibilità di giocare con continuità, tenendo anche conto delle difficoltà nel coniugare attività sportiva e lavoro.

Gli obiettivi? Per scherzare ho ricordato a mister Biolzi la scalata fatta ad Albenga, ma il campionato è davvero equilibrato, con tante squadre di buon profilo per cui, non dovrà mai mancare la giusta dose di umiltà per ottenere punti preziosi domenica dopo domenica".