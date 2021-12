Casa della Salute arriva a Savona: al centro commerciale "Il Gabbiano" un poliambulatorio completo al servizio dei cittadini (FOTO e VIDEO)

Presentato ufficialmente stamani, venerdì 17 dicembre, il nuovo Poliambulatorio Specialistico Privato ubicato presso il Centro Commerciale Il Gabbiano di Coop Liguria targato "Casa della Salute S.p.A.", uno dei riferimenti per la prevenzione e la promozione della salute con modelli di gestione innovativi e orientati al paziente, con l’eccellenza dei suoi professionisti e delle sue prestazioni sempre allineate alle tecnologie più avanzate.

“Il poliambulatorio di Savona è la dodicesima apertura di Casa della Salute - racconta Marco Fertonani, amministratore delegato di Casa della Salute - e ospiterà al suo interno prestazioni di diagnostica per immagini, tra cui risonanza magnetica ad alto campo, TC, raggi X, mammografie, tomosintesi ed ecografie, visite specialistiche, medicina sportiva, punto prelievi, odontoiatria e fisioterapia. Una struttura completa di tutti i servizi per i cittadini del savonese. Il modello di Casa della Salute non va a sostituire il Sistema Sanitario Nazionale, ma si pone come un’integrazione”.

La struttura sarà raggiungibile direttamente dai due parcheggi, seminterrato e interrato, del Centro Commerciale tramite accessi riservati, oppure dalla galleria del centro commerciale al primo piano.

“Questa inaugurazione - spiega Roberto Pittalis, Presidente di Coop Liguria, proprietaria degli spazi del centro commerciale - è il tassello conclusivo di un percorso di rilancio del Gabbiano, che oggi è ancora più ricco di offerta e di servizi. Un percorso volto a valorizzare una struttura importante nell’economia dalla città di Savona, il cui territorio, negli ultimi anni, è stato messo a dura prova, prima dalla crisi di molte realtà industriali e poi dall’emergenza Covid. Anche il centro commerciale ha risentito di questa congiuntura negativa, ma ha reagito investendo per rimodernarsi e riempirsi di nuovi servizi, proprio come il poliambulatorio Casa della Salute”.

La nuova apertura di Casa della Salute a Savona segna anche l’avvio di una convenzione dedicata ai Soci Coop che nel 2022 potranno usufruire di pacchetti scontati dedicati alla prevenzione sulla base di un calendario che verrà condiviso nei prossimi mesi da Casa della Salute e Coop Liguria.

La struttura è aperta al pubblico e operativa sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, con orario dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito www.casasalute.eu oppure tramite centralino ai numeri 019 9380816 – 010 9641083.