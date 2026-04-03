Podismo | Successo a Savona per il Campionato Nazionale UNVS: tutti i campioni della 10 km

Si è svolto a Savona il Campionato Nazionale UNVS di podismo sulla distanza dei 10 chilometri, organizzato dalla sezione “Rinaldo Roggero” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. La manifestazione, valida per il 2025 e inizialmente prevista per lo scorso 16 novembre, era stata rinviata a causa dell’allerta meteo.

L’evento si è rivelato coinvolgente e partecipato, con numerosi runner veterani impegnati lungo il suggestivo tracciato della “10 Ten”, che collega Savona ad Albissola Marina e ritorno. Buona anche la presenza di pubblico, che ha sostenuto con entusiasmo gli atleti lungo il percorso.

Per quanto riguarda la classifica a squadre, il titolo nazionale è stato condiviso dalle sezioni di Cecina e Savona, che hanno chiuso con lo stesso punteggio complessivo.

Tra i protagonisti individuali spicca, nella categoria Master 35, la vittoria di Mattia Stazi della sezione UNVS Savona. Nella categoria femminile Master 45 si è imposta Elena Vittoria Falcone della sezione “Nello Dalla Fontana” di Vicenza, mentre tra gli uomini il successo è andato a Simone Aresta della sezione UNVS Savona, con Barry Franklin al secondo posto.

Nei Master 50 vittoria per Giovanni Narda, davanti ad Amorin Pessoa, mentre nei Master 55 il savonese Emiliano Dagnino si è laureato campione nazionale, precedendo Maurizio Ceccon della sezione UNVS Cecina e Antimo Rivetti.

Tra i Master 60 successo per Maurizio Patetta, con Fausto Cassola al secondo posto. Nei Master 65 vittoria per il toscano Alberto Bernardini della sezione di Cecina, mentre in campo femminile si è imposta Anna Brizioli davanti a Lorenza Venturini.

Nei Master 70 doppio protagonista: tra le donne ha vinto Silvia Bolognesi della sezione UNVS Lunghi di Genova, mentre tra gli uomini si è imposto il piemontese Giovanni De Micheli, seguito dal savonese Walter Bianco. Nei Master 75, infine, si è confermato campione nazionale per il secondo anno consecutivo Gianfranco Chiaranda della sezione di Asti.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte numerose autorità, tra cui il presidente della sezione UNVS Savona Roberto Pizzorno, anche Delegato provinciale CONI Savona, il presidente CONI Liguria Antonio Micillo, il delegato regionale UNVS Liguria Marco Giancarlo e il sindaco di Savona Marco Russo, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni sportive e politiche locali e regionali, tra cui l’assessore allo sport del comune di Savona, Francesco Rossello, il presidente della consulta dello sport del comune di Savona, Aureliano Pastorelli, il vice presidente della Assemblea Legislativa di Regione Liguria, Roberto Arboscello, il consigliere regionale di Regione Liguria, Angelo Vaccarezza ed il vice presidente del Comitato Provinciale Ansmes Savona, e consigliere Unvs Francesco Ciocca

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Chicchi di Riso Savona, presieduta da Enzo Grenno, con il supporto tecnico della Podistica Savonese.