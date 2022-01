Il pagellone di inizio anno. Varazze, Giano bifronte

VOTO 6.

La media è presto fatta: quattro per la prima parte della stagione, 8 per la seconda.

Il Varazze rappresenta un caso tutto da studiare nella cornice dei campionati dilettantistici liguri. Dopo un avvio tra mille difficoltà (con i soli tre punti raccolti, contro l'Alassio FC, nelle prime sette partite), i nerazzurri hanno saputo invertire la rotta a 180 gradi, trasformandosi in una vera e propria mina vagante all'interno del girone A.

Nelle ultime sei partite la squadra di Mazzocchi, subentrato a Berogno dopo il breve interregno di Damonte, ha imposto il pari ad Albenga, Cairese e Pietra Ligure, battendo Taggia, Alassio FC e Ospedaletti.

Rispetto alle aspettative di inizio campionato il Varazze è totalmente in fase. Difficile infatti ambire ai primi cinque posti, ma arrivare ai playout con convinzioni salde e sull'onda lunga di un percorso in netta crescita, rappresenterebbe per i nerazzurri il viatico migliore verso la salvezza.