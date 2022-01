Calcio, Serie D. Dopo Chieri - Fossano arriva il nuovo rinvio anche per Casale - Asti

Continua a ritmo serrato il programma dei recuperi del Campionato Serie D. Domani mercoledì 19 gennaio alle 14.30 si giocano quattordici partite che coinvolgono otto gironi. Rende-Gelbison si disputerà a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardo l’impianto della società ospitante.

Casale-Asti, Chieri-Fossano (A), Villa Valle-Legnano (B) e Castelfidardo-Notaresco (F), in programma mercoledì 19 gennaio, sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Rinviata anche la gara degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Cittanova-Trapani.