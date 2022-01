Calcio, Serie D. Il Varese regola 2-0 la Caronnese, ora è secondo in classifica

Applausi del Franco Ossola anche alla Caronnese, a cui è mancato solo il gol. Quelli che invece ha trovato il Varese pur partendo senza i tre attaccanti principali. Ma il momento più commovente è stata l'entrata in campo di Francesco Gazo, cuore biancorosso, all'esordio in campionato dopo il malore che l'aveva tenuto lontano dai campi da settembre. Una storia di caparbietà e coraggio memorabile.

LA CLASSIFICA

Novara* 41. Varese 33*. Chieri 31. Sanremese, Borgosesia 30. Pont Donnaz, Vado* 28. Casale**, Derthona** 27. Gozzano 25. Bra 23. Asti**, Sestri* 20. Ligorna 18. Lavagnese* 16. Imperia, Rg Ticino 15. Caronnese*, Fossano 14. Saluzzo 11.

*una gara in più

**una in meno

Il Varese vince ed è secondo in classifica, approfittando anche del rinvio per Covid di tutte le altre gare di recupero



47' GOL VARESE

Di Renzo sul dischetto, fiondata imparabile. Era stato lo stesso attaccante, servito splendidamente da Minaj, a procurarsi il rigore per un nettissimo intervento falloso di Vernocchi dopo un'azione dirompente in contropiede



45' Quattro minuti di recupero, Caronnese in attacco



44' Si lotta sempre sotto i distinti, mentre scendono le luci della sera e la temperatura



42' Rimessa sotto i distinti per la Caronnese sempre all'attacco. Entrerà Boschetti tra gli ospiti, fuori Francesco Esposito



41' Varese in campo con tutti i suoi lottatori, i piedi buoni ora sono in panchina



40' Cantatore è pronto: esce Piraccini. Si riprende ma saranno almeno 5 i minuti di recupero, o almeno così dovrebbe essere



39' A terra un giocatore ospite, mentre Rossi sta per effettuare il quinto cambio



38' Sarà dura per il Varese, che non riesce più a uscire dalla sua metà campo in maniera pericolosa



37' Sembra comunque avere qualche risorsa in più la squadra ospite, che continua ad attaccare



35' Punizione da posizione molto insidiosa a favore della Caronnese: tutti in area del Varese



32' Doppio cambio nel Varese: fuori Disabato per Parpinel, mentre D'Orazio è stato sostituito da Francesco Gazo, osannato dai tifosi



30' Insieme a Gazo, è pronto anche Parpinel



29' C'è Gazo! Si sta alzando dalla panchina l'anima del Varese: sarebbe l'esordio dopo i problemi di salute accusati prima del via del campionato



26' Fuori Tosi dunque, dentro Baggio. Poco fa Di Renzo si è impappinato sul più bello ai limiti dell'area dopo un'altra grande azione di Disabato: bisbiglii e brusii al Franco Ossola



22' Minaj cade in area ma non c'è nulla, e non siamo ironici. L'attaccante biancorosso cerca un rigore che non c'è



21' E' pronto a entrare Alessandro Baggio nel Varese. Uscirà Tosi



20' Caronnese generosissima, Varese pronto a ripartire: gara più che mai aperta



18' C'è Di Renzo nel Varese. Uscirà Pastore, il migliore con Disabato: applausi dello stadio



17' Primo cambio: fuori Coghetto, dentro Cretti nella Caronnese



17' Pastore in piena area, di testa, su cross di Foschiani, purtroppo mira la bandierina di destra e non la porta...



16' E infatti Piraccini mette in mezzo per il più piccolo tra i biancorossi, Tosi, che con un balzo colpisce comunque di testa in area alzando il pallone verso il Sacro Monte



14' Molti fischi dell'arbitro Raineri di Como in questa fase. Piraccini sta crescendo nel Varese



11' Angolo Varese sull'ennesima pennellata di un super Disabato



9' La sensazione è che qualcosa sia sempre sul punto di cambiare nel risultato: se il Varese non trovasse il raddoppio, gli ospiti a furia di attaccare potrebbero, prima o poi, avere la palla buona



8' Ammonito De Lucca che placca il "Pira" mentre vola in contropiede



7' Nuovo angolo Caronnese



5' OCCASIONE VARESE

Pastore in area si trova sul sinistro la palla del 2-0, dopo un pasticcio difensivo ospite, ma il tempo che impiega a portarsela sul destro prima di colpire a botta sicura permette alla Caronnese di chiudere



3' Si sta giocando sotto i distinti illuminati dal sole di questa fredda giornata invernale. I biancorossi per non rischiare devono trovare qualcosa in più da Minaj e Piraccini: alla Caronnese fin qui è mancata solo la stoccata finale. Ma è sempre lì, molto vicina all'area del Varese



2' Subito angolo ospite, il Varese respinge ogni pericolo



1' Si riprende



Finisce qui il primo tempo: meglio la velocità e forse la manovra ospite, che però non ha trovato sbocchi. Il Varese ha colpito in una delle tre occasioni costruite, anche se aveva già centrato una clamorosa traversa



46' Angolo Caronnese



45' Partita fin qui di grande sofferenza di Piraccini, uno dei migliori del Varese prima della lunga sosta. Siamo nel minuto di recupero



44' Arpino è rientrato dopo alcune proteste della panchina ospite



43' Grande azione di Pastore che, servito nello stretto dall'altro migliore in campo, Disabato, cavalca verso l'area ospite con un'azione di potenza, sferrando un bolide respinto da Ansaldi



42' Arpino intanto, dopo essersi scontrato con il numero 1 di casa, è ancora fuori: sta perdendo sangue dal naso



41' Ottimo Disabato fin qui nel Varese, il migliore con Pastore. Ora angolo per i biancorossi



40' Si riprende: Trombini è al suo posto



38' E' a terra il portiere Trombini, toccato duro da Arpino nell'area biancorossa. Qualche scintilla tra i mister in panchina



37' Davvero ottima prova dei rossoblu, che continuano a inanellare punizioni offensive e a premere senza sosta



34' Ancora un angolo ospite. Varese troppo chiuso



32' Angolo Caronnese



30' Il Varese paga per ora l'assenza di una punta di ruolo, almeno quando si porta in attacco (Cappai è in tribuna, come Mamah: il primo ha avuto un problema muscolare, il secondo è sulla via del recupero dall'infortunio. Di Renzo è in panchina)



29' Partita che si sblocca all'improvviso, alla prima indecisione della difesa della Caronnese, che però continua ad attaccare e a giocare bene



27' GOL VARESE

Angolo da sinistra di Pastore, il portiere ospite esce colpendo di pugno la palla che ricade proprio sulla linea di porta, dalla parte opposta, dove di testa Mapelli troppo libero e vanamente contrastato schiaccia in rete



25' Primo angolo. E' del Varese



23' Il Varese dietro balla un po', Caronnese veramente in palla, veloce e aggressiva sta pressando a tutto campo i biancorossi. Sul piano fisico e del dinamismo sembra per ora avere qualcosa in più la squadra ospite



18' Partita velocissima: siamo già nell'area ospite con Pastore che è andato al tiro in area, troppo centralmente



16' GOL ANNULLATO CARONNESE

Cosentino aveva depositato facilmente alle spalle del portiere Trombini, su assist di Arpino, ma il numero 4 ospite si trovava chiaramente al di là della linea dei centrali biancorossi, ultimi giocatori del Varese



15' Punizione offensiva Caronnese: difesa del Varese ferma e gol ospite. Annullato però per netto fuorigioco. Ospiti vivi e pericolosissimi



12' Dall'altra parte c'è un Pastore indiavolato sul fronte sinistro dell'attacco. Ora Disabato va al tiro centrale, parato con sicurezza da Ansaldi



11' Ammonito D'Orazio per uno dei suoi interventi a volte troppo duri in mezzo al campo: giusto



10' Caronnese pericolosissima: Roberto Esposito sfugge alla difesa e si trova da solo in area biancorossa, forse un po' troppo defilato a sinistra. Tiro centrale respinto con sicurezza da Trombini



6' Modulo Varese: 3-4-1-2 con Premoli, Monticone e Mapelli dietro, in mezzo Foschiani, D'Orazio, Disabato e Tosi dietro a Piraccini posizionato alle spalle di Minaj e Pastore



4' TRAVERSA VARESE

Pastore dal limite, imbeccato da Disabato, scocca uno splendido tiro a giro che colpisce in pieno la traversa: sulla ribattuta Minaj sbaglia un calcio di rigore in movimento e non inquadra nemmeno la porta squarnita, spedendo alle stelle. Imprecazioni di tutto lo stadio



3' E' partita in quarta la Caronnese che sta chiudendo i biancorossi in zona difensiva



1' Partiti



Squadre fuori dal tunnel tra gli applausi della tribuna.



Il Varese ha fuori molti giocatori di solito inamovibili, da Parpinel in difesa a Mamah e Di Renzo in attacco (il primo e il terzo sono almeno in panchina), ma la Caronnese deve a fare a meno di Corno. Vedremo il modulo scelto da Ezio Rossi: probabile sia stato arretrato Premoli in difesa, sulla fascia accanto a Monticone e Mapelli.



Entriamo in diretta: discreto pubblico in tribuna, la giornata è bella e soleggiata ma fredda. Campo in discrete condizioni.

Il Varese torna al Franco Ossola da terzo in classifica, dopo oltre un mese, e sfida la Caronnese per salire ancora più su: quella di oggi a Masnago è l'unica partita sopravvissuta ai contagi da Covid tra i recuperi previsti nel girone A di serie D. Già rinviata la prossima sfida dei biancorossi che avrebbe dovuto andare in scena domenica, sempre a Masnago, con il valdostani del Pont Donnaz, fermati dall'epidemia.

Assenti bomber Mamah e Cappai, anche Di Renzo parte dalla panchina insieme a Parpinel: scelte obbligate per Ezio Rossi in attacco, dove giocano Minaj e Piraccini con Pastore a supporto. In mezzo al campo D'Orazio, Disabato e Premoli. Nella Caronnese manca l'eterno Corno.

VARESE-CARONNESE

VARESE (3-4-1-2) Trombini; Premoli, Monticone, Mapelli; Foschiani, D'Orazio (Gazo 32' st), Disabato (Parpinel 32' st), Tosi (A. Baggio 26' st); Piraccini (Cantatore 40'st); Minaj, Pastore (Di Renzo 18' st). A disp: Priori, Marcaletti, Cantatore, Mendolia, Venditti. All. Ezio Rossi.

CARONNESE (4-3-1-2) Ansaldi; Coghetto (Cretti 17' st), Cosentino, Arpino, De Lucca; Diatta, Vernocchi, Esposito F. (Boschetti 42' st); Putzolu; Esposito R., Ballgjini. A disp: Angelina, Moretti, Galletti, Tunesi, Musazzi, Birolini, Di Marco. All. Manuel Scalise.

Arbitro: Stefano Raineri di Como (De Capua di Nola e Annoni di Como)

Note - Angoli: 3-5. Ammoniti: D'Orazio (V), De Lucca (C), Ballgjini (C)

I RECUPERI

Ieri: Borgosesia-Saluzzo 3-0

Oggi: Varese-Caronnese.

Da stabilire: Asti-Pont Donnaz, Bra-Sanremese, Chieri-Fossano, Gozzano-Derthona, Imperia-Casale, Ligorna-Caronnese, Rg Ticino-Derthona. Casale-Asti.

DOMENICA 23 GENNAIO

Diciottesima giornata (14.30): Asti-Fossano, Borgosesia-Lavagnese, Bra-Caronnese, Chieri-Gozzano rinviata, Varese-Pont Donnaz rinviata, Derthona-Novara rinviata, Imperia-Saluzzo, Ligorna-Casale, Rg Ticino-Sanremese, Sestri-Vado.