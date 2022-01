Calcio Giovanile: spiragli di ripresa, autorizzata l'attività agonistica il 29-30 gennaio

La nota ufficiale:

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., in considerazione delle richieste ricevute, al fine di agevolare la pianificazione e la gestione operativa dei Campionati e Tornei agonistici di Settore Giovanile e Scolastico, la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Provinciali e distrettuali L.N.D, consentendo altresì il rispetto dei criteri di elaborazione dei differenti calendari, a parziale modifica di quanto riportato all’interno del Comunicato Ufficiale n° 101 del 10 gennaio u.s., attraverso il Comunicato Ufficiale n° 105 del 20 gennaio u.s., autorizza la programmazione delle gare della sola attività agonistica nel periodo 29-30 gennaio.