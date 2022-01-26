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Calcio | 26 gennaio 2022, 19:50

Calcio, Serie D. Le sanzioni dopo le partite domenicali. Nel Vado entrano in diffida Brero e Gandolfo

Matteo Brero, difensore centrale del Vado

Matteo Brero, difensore centrale del Vado

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 23/ 1/2022


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COGHETTO FRANCESCO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

DIATTA PAPA BAKARY (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GEMIGNANI DANIEL (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COSENTINO MAURIZIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

BEDETTI EDOARDO (R G TICINO)

GAGLIARDI GIORGIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

BRERO MATTEO (VADO)

GANDOLFO LORENZO (VADO)

redazione

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