Calcio. Plodio in lutto, è morta la mamma di mister Roso

Dario non è solo il nostro allenatore ma è soprattutto un amico e queste notizie vorremmo non riceverle mai.

Dario, non esiste altro momento dove vorremmo dimostrarti tutto il nostro affetto e la nostra stima, vorremmo avere la forza di donarti le parole giuste per aiutarti a superare questo triste frangente.

Purtroppo possiamo solo stringerti a te in un abbraccio, più caloroso e affettuoso del solito e starti vicino, in silenzio, ma presenti come non lo siamo mai stati.