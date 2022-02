Covid-19. Sette casi già accertati nel Cisano, i biancoblu hanno chiesto il rinvio per il match contro la Spotornese

Cisano - Spotornese avrebbe potuto rappresentare il miglior biglietto da visita per il ritorno in campo del girone B di Seconda Categoria, uno dei più appassionanti degli ultimi anni.

Invece, con tutta probabilità, la partita in programma domenica a Conscente non si disputerà per l'elevato numero di casi di Covid-19.

La rosa di mister Sportelli e di mister Pellegrino ha infatti sette giocatori positivi, più altri due elementi con sintomi riconducibili al coronavirus.

La richiesta di rinvio è già stata inoltrata al Comitato Regionale Ligure e dovrebbe essere confermata nelle prossime ore.