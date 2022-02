L'umore non è ai massimi per la sconfitta contro il Savona, ma Mirco Fradella, portiere rossoverde, ha comunque di che sorridere.

L'estremo difensore è infatti apparso rinfrancato dall'approdo nella squadra di mister Davide Girgenti, tanto da non risparmiare elogi per il tecnico e per i nuovi compagni di squadra.