Calcio, Alassio FC. Stagione finita, il presidente Ragazzoni ritira la squadra: "Ci è stato chiesto il pagamento immediato delle sanzioni, senza rateizzazione"

Dopo le dimissioni arrivate in mattinata da parte di mister Marco Luciani, il presidente dell'Alassio FC, Stefano Ragazzoni, ha comunicato l'interruzione della stagione sportiva delle vespe.

"Ho assunto questa decisione - ha esordito Ragazzoni - in quanto ci è stato richiesto il pagamento del saldo dell'iscrizione in Eccellenza e la sanzione per la mancata iscrizione della Juniores entro l'ultima partita di campionato con l'Arenzano.

Il presidente Ivaldi ci aveva inizialmente concesso una rateizzazione dopo una telefonata intercorsa col sottoscritto, per poi tornare sui propri passi.

Mi chiedo a questo punto per quale motivo la richiesta del saldo non sia avvenuta come sempre all'inizio della stagione seguente, inoltre non mi risulta che l'Alassio sia l'unica società con delle pendenze in corso.

Ci tengo inoltre a sottolineare come lo stesso Ivaldi ci abbia confermato come non vi siano altri debiti da saldare da parte dell'Alassio FC, in relazione alle stagioni passate".

La conclusione di Ragazzoni è perentoria:

"La stagione dell'Alassio si ferma qui. Al rischio la Promozione con il ritiro della squadra? Mi interessa poco, sono stufo di azioni intraprese ai nostri danni".