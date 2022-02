Calcio. Soccer Borghetto e Ceriale fanno e disfano, 4-4 pazzo all'Oliva

SOCCER BORGHETTO - CERIALE 4-4 (8' Taku, 33' e 43' Di Lorenzo, 53' Auteri - 36' Maxena, 38' Hamati, 75' Fantoni rig., 86' Oses)

50' FINISCE QUA! 4-4 ALL'OLIVA!

49' Rocca guadagna un calcio di punizione d'esperienza, respira il Ceriale

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Hamati dritto per dritto su Auteri. Crova non ha dubbi: rosso. Ceriale in 9

42' Annullato il 5-4 al Soccer, Auteri ribadisce in rete da posizione irregolare

41' OSES! INCREDIBILE PAREGGIO DEL CERIALE, ZAMPATA DA RAPACE DEL NEOENTRATO ATTACCANTE ARGENTINO!

39' Ceriale a una manciata di centimetri dal pareggio. Badoino salta indisturbato, il colpo di testa scivola lento e beffardo oltre la linea di fondo

36' Brignoli richiama Pastorino, in campo Gasco

34' Ceriale in dieci, espulso Buonocore. Mistero sulle cause del doppio cartellino, il fallo in prima battuta sembrava essere stato commesso da Hamati

32' Bonifazio apparecchia, Hamati calcia, Vicinanza blocca in due tempi

30 FANTONI! ACCORCIA IL CERIALE! 4-3 DAL DISCHETTO

29' Gagliardo stende Rocca, il colpo si è sentito fino in tribuna. Ingenuo l'intervento del difensore

25' Fantoni mostra la specialità della casa: punizione dal limite quasi perfetta, la trasversale salva Vicinanza

23' ammonito Gagliardo

22' Badoino tenta l'eurogol alzandosi la sfera e andando in sforbiciata, battuta centrale.

21' cartellino giallo per Condorelli

19' Gagliardo salva tutto in scivolata su Rocca lanciato a rete, riparte il Soccer

18' Bonifazio centrale dai 18 metri, Vicinanza c'è

17' ammonito Kacellari per l'intervento su Buonocore

15' tripla sostituzione per Biolzi. Entrano Naoui, Bonifazio e Bertolaso, escono Genduso, Ferrara e Monaco

8' AUTERI! 4-2 SOCCER! Fa tutto da solo l'attaccante biancorosso che salta due uomini con troppa facilità. Difesa del Ceriale troppo allegra, soprattutto sul proprio fianco sinistro, oggi pomeriggio

7' doppio cambio subito per Brignoli, escono Angelico e Staltari, dentro Kacellari e Molina

1' inizia la ripresa in campo nel Ceriale Rocca per Caneva

SECONDO TEMPO

48' il primo tempo si chiude con il tiro cross fuori misura di Taku e le ammonizioni per Fantoni e Auteri. Termina un pirotecnico primo tempo

45' un minuto di recupero

43' IL SOCCER TORNA DAVANTI! I BIANCOROSSI ENTRANO NUOVAMENTE DALLA PROPRIA CORSIA DESTRA, DI LORENZO REPLICA QUASI IN FOTOCOPIA

41' Brignoli è furioso

38' INCREDIBILE! PAREGGIO DEL CERIALE! ENNESIMA DORMITA COLOSSALE DEL SOCCER BORGHETTO, HAMATI DI TESTA BATTE INDISTURBATO VICINANZA DOPO L'ASSIST DIRETTAMENTE DA RIMESSA LATERALE!

36' LA RIAPRE MAXENA. CALCIO DI PUNIZIONE, SUL SECONDO PALO ARRIVA IL PIATTONE DEL CENTROCAMPISTA CHE TERMINA LA SUA CORSA IN RETE!

35' Soccer con più fame e aggressività rispetto al Ceriale

34' ammonito anche Angelico

33' IL SOCCER ENTRA COME IL BURRO, L'INIZIATIVA DI CARPARELLI VIENE RIBADITA IN PORTA DA DI LORENZO, 2-0 ALL'OLIVA

28' Auteri calcia di prima intenzione sul primo palo, attento Breeuwer

27' Giocata spaziale di Maxena che si alza la palla e calcia di mezzo collo a scavalcare Vicinanza. Solo la traversa ferma una conclusione che, per bellezza, avrebbe meritato miglior fortuna

22' gomito alto di Maxena. Ancora un giallo. Gioco in questo momento molto spezzettato

20' giallo anche per Nardulli

16' Ruleta di Buonocore che poi perde palla contrastato da Auteri: intervento fuori tempo, giallo per il centrocampista cerialese

14' il Ceriale prova ad insediarsi nella metà campo biancorossa, per ora ordinaria amministrazione dalle parti di Vicinanza

8' TAKU! SOCCER BORGHETTO IN VANTAGGIO! TOCCO SOTTOPORTA DEL TERZINO BIANCOROSSO. BONAVITA ALZA LA BANDIERINA, MA CROVA CONVALIDA

6' tiro cross velenoso ancora di Condorelli, palla un palmo sopra la traversa

6' Condorelli prova la stoccata dai 30 metri, bravo Breeuwer a distendersi in corner

5' Fantoni su Auteri a campo aperto, Crova risparmia il giallo al giocatore cerialese

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Vicinanza, Angelico, Taku, Nardulli, Gagliardo, Pastorino, Carparelli, Di Lorenzo, Condorelli. Auteri, Staltari.

A disposizione: Metani, Delmonte, Piazzai, Mandraccia, Gasco, Artiano, Kacellari, Molina, Carta

Allenatore: Brignoli

CERIALE: Breeuwer, Genduso, Ferrara, Eretta, Fantoni, Badoino, Hamati, Monaco, Caneva, Buonocore, Maxena

A disposizione: Ebe, Di Fino, Bertolaso, Farinazzo, Naoui, Messina, Bonifazio, Rocca, Oses.

Allenatore: Biolzi

Arbitro: Crova di Chiavari

Assistenti: Costantino di Albenga e Bonavita di Albenga