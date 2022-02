Calcio, Eccellenza A. Il Pietra vince il derby all'ultimo respiro: 3-2 sul Finale al "De Vincenzi"

PIETRA - FINALE 2-2 (3' Balla, 13' Alfano, 27' Stagnaro, 44' Odasso, 95' Pollero)

95' espulso Odasso per fallo da ultimo uomo. Sulla punizione Pollero di testa la mette alle spalle di Pastorino e l'arbitro fischia la fine. Il Pietra vince il derby

92' Scalia con eleganza mette una palla interessante sulla testa di De Benedetti che colpisce male

85' ultimo cambio: dentro Pollero per Alfano

80' Fiorenzo al posto di Ballone, Pisano ha ancora un cambio a disposizione

79' dentro Finocchio per Faedo. Ultimo cambio per Buttu

76' annullato gol a Tona per fuorigioco

73' dentro Pesce per Stagnaro

70' giallo a Scalia per un intervento falloso su Guaraglia

68' dentro Caio per Cavallone nel Pietra

65' De Benedetti per Galli, prosegue la girandola di cambi nel Finale

62' dentro Scarrone per Andreetto negli ospiti

56' nel Finale dentro Ponzo per Cortez

47' rigore per il Finale: se lo conquista e lo calcia Faedo che si fa ipnotizzare da Pastorino

Inizia la ripresa. Nel Pietra dentro Guaraglia per Giglio

Finisce senza recupero il primo tempo

44' gran gol di Odasso che dal limite dell'area ha tutto il tempo per prendere la mira e battere con un tiro a giro di sinistro Pastorino

43' ammonito Tona, primo giallo per i pietresi

37' sugli sviluppi di una punizione, Cortez insacca di testa da due passi ma l'assistente segnala fuorigioco annullando il pari

34' Pastorino nega pareggio e doppietta a Stagnaro

29' il primo giallo del match è per l'autore del gol ospite, Stagmaro, per un fallo in attacco commesso ai danni di Pili

28' nel Pietra fuori Metalla dentro Battuello

27' la riapre Stagnaro che conclude una bella azione offensiva del Finale e batte Pastorino

13' raddoppio Pietra: Alfano fa praticamente tutto da solo e batte Mondino con un tocco morbido

11' errore di De Benedetti che favorisce Metalla, vicino al raddoppio. Si salva in angolo il Finale

6' ancora Finale pericoloso con Faedo, tiro poco sopra la traversa

5' gli ospiti sfiorano il pari con un colpo di testa di Andreetto sugli sviluppi di un corner che termina non lontano dal palo

3' Vantaggio dei padroni di casa: è Balla in mischia a insaccare un corner battuto dalla destra

1' Inizia il match!

C'è solo il prestigio in palio quest'oggi al "Devincenzi" in un derby della Riviera tra Pietra e Finale che giunge all'ultima giornata di una prima fase di questo pazzo e inusuale campionato di Eccellenza ligure con già ogni verdetto emesso.

Ad attendere i biancazzurri padroni di casa del presidente Faggiano tra due settimane ci saranno i playout, mentre alla compagine ospite del presidente Cappa per il secondo anno consecutivo l'onore della poule promozione.

Un derby è però sempre un derby, particolarmente sentito in questi ultimi anni, e di certo nessuno scenderà in campo per onor di firma. Ecco quindi le scelte dei due tecnici.

PIETRA (4-2-3-1): Pastorino; Giglio, Balla, Pili, Varaldo; Tona, Puddu; Alfano, Ballone, Cavallone; Metalla.

A disposizione: Berruti, Gerosa, D'Aiuto, Guaraglia, Battuello, Vignaroli, Caiolucca, Pollero, Fiorenzo.

Allenatore: M. Pisano

FINALE (3-4-2-1): Mondino; Andreetto, De Benedetti, Aroca Cortez; Caligaris, Galli, Garibbo, Scalia; Odasso, Faedo; Stagnaro.

A disposizione: Farrauto, Fazio, Costantino, Scarrone, Finocchio, Pare, Ponzo, Debenedetti.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino