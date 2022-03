Calcio a 7, Tornei Estivi. Ecco il regolamento completo del Primo Trofeo Città di Albenga

1° Trofeo Città di Albenga

(Torneo di Calcio A 7)

Campo Sportivo San Bernardino Vadino Albenga

Regolamento del torneo:

ART. 1

L’A.S.D. Vadino Football Club organizza il 1° Trofeo Città di Albenga, torneo di calcio a 7 presso il Campo Sportivo di San Bernardino a Vadino Albenga,riservato a giocatori liberi e tesserati ndella Lega Nazionale Dilettanti;

ART. 2

Ogni squadra potrà essere formata da un massimo di 10 giocatori, secondo il seguente sistema ‘a punti’: PUNTEGGIO MASSIMO PER SQUADRA: 120 PUNTI.

Giocatori di Calcio a cinque: 10 P.ti Giocatori Juniores nati dal 2003 in su: 10 P.ti Giocatori Terza e Seconda Categoria: 15 P.ti Giocatori di Prima Categoria: 20 P.ti Giocatori di Promozione: 25 P.ti

Giocatori di Eccellenza: 30 P.ti

Giocatori dalla Serie D in su: 35 P.ti.

I giocatori non tesserati, i portieri e gli over 40 non fanno punteggio (0 P.ti). Il riferimento è alla stagione sportiva 2021/2022, vale la categoria in cui si è militato a partire da Gennaio 2022.

E’ considerato tesserato il giocatore presente in almeno 5 distinte di gara. E’ possibile richiedere a torneo in corso e solo nella prima fase “a gironi” n° 3 cartellini aggiuntivi, previo pagamento di € 30,00 a cartellino ed a patto che 3 giocatori precedentemente tesserati non prendano più parte al torneo. Il punteggio non deve comunque superare i 120 punti;

ART. 3

La manifestazione è inserita nell’ambito dell’attività ricreativa della F. I. G. C.

Il torneo avrà inizio il giorno 13 GIUGNO 2022. Le partite si disputeranno presso il Campo Sportivo di San Bernardino a Vadino – Albenga (SV) e verranno svolte negli orari 20:30 – 21:30 (1^ partita),

21:30 – 22:30 (2^ partita);

ART. 4

L’età minima per partecipare al torneo è 16 ANNI. Non possono iscriversi al torneo giocatori che abbiano da scontare squalifiche federali in corso. TUTTI I GIOCATORI TESSERATI DEVONO ESSERE MUNITI DI NULLA OSTA FIRMATO IN ORIGINALE DALLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA. Non sono valide né copie, né documenti inviati via fax o mezzi telematici. Il Responsabile della Squadra è l’unico responsabile dell’idoneità psico-fisica e dello stato di buona salute dei giocatori. E’ pertanto sua facoltà richiedere gli eventuali certificati medici e manleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito;

ART. 5

Le gare avranno la durata di 60 minuti ognuna, divisi in 2 tempi da 25 minuti ciascuno, più 5 minuti di intervallo. Ogni squadra avrà diritto ad un time – out per tempo della durata massima di 1 (uno) minuto, non richiedibile nei tempi di recupero;

ART. 6

Ogni squadra potrà scendere in campo con massimo 7 giocatori compreso il portiere, più 3 riserve, un dirigente responsabile, un massaggiatore ed l'addetto alle linee. Il numero minimo di giocatori ammessi sul terreno di gioco è 5, incluso il portiere. In caso contrario la partita sarà considerata persa a tavolino per tre reti a zero e saranno commissionate le sanzioni di cui all’Art. 11. La regola vale anche in caso di numerose espulsioni che non consentano la presenza di un numero minimo di 7 giocatori in campo (si ricorda che il giocatore espulso non può essere sostituito);

ART. 7

Le partite saranno dirette da dirigenti ufficiali;

ART. 8

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto e chiaramente motivati dal capitano della squadra alla Commissione Tecnica Organizzativa (c. d. C. T. O.) entro i 30 minuti successivi al termine della gara, accompagnati dalla “Tassa reclamo” di € 130,00. La stessa sarà restituita interamente esclusivamente nel caso in cui il reclamo sia integralmente accolto;

ART. 9

Le squadre dovranno essere dotate di divise di egual colore per tutti i giocatori, ad esclusione del portiere, e recanti almeno sul lato posteriore un numero per ogni giocatore. Qualora due squadre durante un incontro avessero colore di maglie identici o somiglianti, che possano causare confusione, potranno essere utilizzate le pettorine messe a disposizione dal Comitato Organizzatore. Si precisa che la maglia recante il numero del giocatore dovrà comunque restare indossata sotto la pettorina. Il giocatore è obbligato ad esibire il numero della maglia al direttore di gara in qualsiasi momento cui lo stesso ne faccia richiesta. La squadra che dovrà indossare le pettorine sarà decisa dal direttore di gara o tramite sorteggio effettuato dallo stesso o dal Comitato Organizzatore;

ART. 10

10 minuti prima l’inizio della partita ogni squadra dovrà compilare la distinta di gara e consegnarla al Comitato Organizzatore o al Direttore di gara, compilata in stampatello in modo chiaro e leggibile, accompagnata da un documento di identità di tutti i giocatori e dirigenti, dal contributo campo e arbitraggio di € 40,00 a squadra e firmata dal dirigente responsabile. La consegna ritardata della distinta comporta una sanzione di € 10,00;

ART. 11

Il ritardo massimo consentito dell’inizio di una gara è di 25 minuti dall’effettivo orario di programmazione, pari ad un tempo regolare e sarà sanzionato con un’ammenda di € 35,00. La squadra che supera tale limite o che non si presenta all’incontro sarà considerata rinunciataria e sanzionata con la perdita a tavolino per 0 – 3 e sottoposta all’ammenda di € 150,00. Qualora si tratti di una gara che preveda l’eliminazione diretta, l’ammenda sarà aumentata ad € 200,00;

ART. 12

Nella prima fase del torneo, c. d. “Fase a gironi”, sarà assegnato un punteggio secondo i seguenti criteri: Partita Vinta: 3 Punti Pareggio: 1 Punto Partita Persa: 0 Punti. Per l’accesso alle fasi finali, nel caso in cui due o più squadre si trovassero in parità di punteggio, saranno valutati i seguenti criteri: --- scontro diretto --- differenza reti negli scontri diretti --- differenza reti assoluta ---maggior numero di reti realizzate --- sorteggio;

ART. 13

Durante gli incontri il direttore di gara potrà assegnare ai giocatori cartellini gialli (ammonizioni) e cartellini rossi (espulsioni). La doppia ammonizione ad un singolo giocatore in una partita comporterà l’automatica ed immediata espulsione dalla stessa, più la squalifica alla gara successiva. Stessa sanzione sarà inflitta al giocatore che accumulerà 3 (tre) ammonizioni in più partite (2 dagli ottavi di finale in poi) o che verrà direttamente espulso dalla partita, salvo diversi provvedimenti del C. T. O. che potranno aumentare le sanzioni. A partire dagli ottavi, tutte le ammonizioni accumulate nella fase a gironi verranno annullate, ma non le squalifiche;

ART. 14

Il Comunicato Ufficiale contenente classifiche, risultati e provvedimenti disciplinari sarà affisso al campo sportivo;

ART. 15

Il costo dell’iscrizione al torneo è fissato in € 300,00, più € 120,00 per spese di tesseramento e assicurazione, per un totale di € 420,00. La quota comprende l’affiliazione della squadra alla F. I. G. C. (Attività Ricreativa) e n° 10 cartellini per i giocatori. I cartellini aggiuntivi (massimo 3) avranno un costo di € 30,00 cadauno. Il contributo campo e arbitraggio da corrispondere prima dell’inizio di ogni partita è pari ad € 40,00 a squadra per gara;

ART. 16

I cartellini saranno forniti dall’organizzazione e dovranno essere muniti di tessera del settore attività ricreativa, l’undicesimo,dodicesimo e tredicesimo cartellino potranno essere richiesti entro il termine della fase a gironi. Dopo tale termine sarà possibile sostituire solo il portiere, esclusivamente in caso di infortunio e previa presentazione del certificato medico del Pronto Soccorso (o p.p.i.);

ART. 17

La C. T. O. sarà composta da rappresentanti del Comitato Organizzatore e da dirigenti F. I. G. C., che rimarranno in carica per tutta la durata del torneo;

ART. 18

I premi messi in palio saranno i seguenti: 1^ squadra classificata: TROFEO 2^ squadra classificata: COPPA 3^ squadra classificata: COPPA ,saranno inoltre assegnati riconoscimenti ai giocatori più

meritevoli del torneo. Ulteriori premi sono calcolati su una base minima di 12 squadre iscritte. Qualora l’adesione delle compagini sia minore, l’organizzazione si riserva la facoltà di rivalutare i premi, anche a torneo in corso, a suo insindacabile giudizio;

ART. 19

L’A.S.D. Vadino Football Club declina qualsiasi responsabilità morale e/o materiale per danni arrecati a persone e/o cose prima, durante e dopo le gare sia in campo, sia fuori dal campo, sia

nell’area sportiva interessata dalla manifestazione;

ART. 20

Ogni squadra dovrà presentare entro il 30 MAGGIO 2022 l’apposito modulo di iscrizione con l’allegata lista dei giocatori che vorrà impiegare durante la manifestazione (massimo 10 giocatori più un dirigente responsabile), i nulla osta dei giocatori tesserati IN ORIGINALE e l’ intera quota

di iscrizione;

ART. 21

Durante le partite ogni squadra potrà effettuare un numero illimitato di sostituzioni. I giocatori di riserva ed i giocatori sostituiti dovranno sostare in panchina sino al termine della gara. Le

sostituzione andranno effettuate a gioco fermo, previa autorizzazione del direttore di gara;

ART. 22

La prima fase del torneo sarà composta da gironi di numero variabile, a seconda del numero di squadre iscritte. Le migliori squadre dei vari gironi prenderanno parte alle fasi finali, che potranno

essere composte da ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, a seconda del numero di squadre iscritte e della formula adottata dall’organizzazione;

ART. 23

Nessuna partita potrà essere spostata né di data, né di orario;

ART. 24

In caso di maltempo spetterà alla C. T. O. valutare ed organizzare eventuali rinvii. Qualora le squadre non ricevano alcuna comunicazione di rinvio dovranno presentarsi regolarmente al campo sportivo;

ART. 25

Le punizioni saranno di prima o di seconda a discrezione del direttore di gara, escluso il calcio d’angolo e il calcio di rigore. Non esiste il fuorigioco. Il calcio d’angolo andrà calciato esclusivamente con i piedi. Il portiere può realizzare gol solo su proseguimento dell’azione o con le mani solo se gioca la palla nella sua area di rigore. Non è valida la rete segnata su rimessa dal fondo;

ART. 26

Eventuali sanzioni pecunarie dovranno essere corrisposte prima dell’inizio della partita successiva rispetto a quella in cui è stata commessa l’irregolarità. Nel caso in cui la sanzione non venisse corrisposta il giocatore moroso non potrà prendere parte alle gare sino alla completa regolarizzazione delle sanzioni.

ART. 27

Ogni squadra iscritta al torneo dovrà sempre essere in possesso dei cartellini F. I. G. C. forniti dall’organizzazione e di un documento di identità in corso di validità;

ART. 28

Per le altre norme tecniche e disciplinari non contemplate in questo regolamento si farà riferimento alle decisioni della C. T. O., dei direttori di gara ed infine del regolamento F. I. G. C.;

ART. 29

Con l’iscrizione al torneo tutti i giocatori, dirigenti e guardalinee delle squadre dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.