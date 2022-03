Derthona: Diallo convocato in Nazionale. Canepa: "Volevo già prenderlo al Savona"

Non capita tutti i giorni che un giocatore venga convocato nella propria nazionale militando in Serie D, ma le grandi prestazioni di Cherif Diallo hanno convinto il CT della Liberia a chiamare l'attaccante del Derthona per il trittico di amichevoli che si terranno a fine marzo ad Antalya, in Turchia, contro Benin, Sierra Leone e Burundi.

Il direttore generale Roberto Canepa, intervistato da Spezia Portale, ha svelato il tentativo di portare l'ex punta della Fezzanese al Savona già diversi anni fa.

"Avevo cercato Cherif ai tempi di Savona con l’allora Presidente Cavaliere non riuscendo nel proposito di fargli vestire il bianco blu. Lo scorso anno con Luca Sacco ci eravamo andati vicino a Dicembre ma per una questione di parole date era sfumato l’ approdo tra i “Leoni”. Quest’estate finalmente la fumata bianca tanto attesa.”

