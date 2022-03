E' stato un pomeriggio di prime e ultime volte in casa bianconera.

Dal rettangolo verde sono positive le notizie per la squadra di Flavio Ferraro, vincente 1-0 sul campo del Taggia, grazie al primo gol in salsa ingauna di Gabriele Sanci, decisivo per permettere all'Albenga di rientrare nel gruppone che punta a un posto al sole nei playoff.

Saluta invece dopo quasi tre stagioni il direttore generale Andrea Mei. Le dimissioni sono state comunicate alla stampa poco prima della partita odierna.