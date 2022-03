Basket, Under 19: i cerotti limitano il Vado, Biella ha buon gioco 69-45

Biella Next - Azimut Pallacanestro Vado 69 - 45

(18-7, 29-20, 49-31)

I ragazzi di coach Imarisio tornano dalla trasferta in terra laniera con l'umore basso, dopo una partita fondamentale per la classifica, che i pappagallini hanno affrontato praticamente senza reparto lunghi, con Siby out e Bertolotti stoicamente in campo claudicante per l'infortunio patito contro Campus la giornata precedente.

I primi minuti sono infatti difficili per i pappagallini che non riescono a trovare nuovi equilibri affidandosi troppo a soluzioni personali e affrettate.

Presto le rotazioni ridotte costringono la squadra a passare alla difesa a zona che porta i suoi frutti, così Vado riesce a rientrare nel punteggio che si era fatto difficile, fino al 29 a 20 dell'intervallo.

Purtroppo, le scarsissime percentuali, anche al tiro da sotto, dei liguri, non consentono un meritato recupero completo dello svantaggio.

Il terzo quarto comincia con le due squadre a uomo, Vado serra le maglie in difesa ma in attacco continua a sbagliare canestri a ripetizione, dilapidando così lo sforzo e le poche energie a disposizione.

Il nuovo passaggio a zona non porta i risultati sperati perché i lanieri attaccano meglio e i pappagallini stanchi commettono troppe disattenzioni, così la partita sfugge via fino all'amaro 69 a 45 finale.

Resta il dispiacere per non essersi potuti giocare le partite decisive come questa con l'intero roster a disposizione.

Biella Next: Finetti 2, Blair 4, Aimone 11, Ceretti, Roncarolo 3, Solari 7, Ramella Pajrin 4, Murgia, Pietra 21, Loro 17. All. Carofiglio

Pallacanestro Vado: Bertolotti 2, Seslija 5, Tridondani L. 4, Fantino 2, Squeri 3, Migone 2, Da Corte 2, Tridondani D. 8, Bontempi 11, Giannone 6, Genta. All. Imarisio, Saltarelli