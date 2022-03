Calcio, Cairese: tappa a Chieri per i 2012 e incontro speciale con Leonardo Bonucci

Mister Alessio Stacode, allenatore della leva 2012, racconta l'esperienza fatta dai nostri piccoli gialloblù, i quali hanno preso parte, nella giornata di domenica, ad un triangolare svoltosi in quel di Chieri (TO), dimostrando il loro valore, e hanno coronato la giornata immortalando un bel momento con una delle colonne del calcio italiano, Leonardo Bonucci:

"Ho deciso di partecipare a questo triangolare, conoscendo la persona che lo organizza, perché permette di incontrare squadre professionistiche che ci danno la possibilità di alzare il livello di gioco, di migliorare e di lasciare ricordi di partite importanti a questi ragazzi. La prima partita disputata è stata contro i pari leva del Torino F.C., due tempi da venticinque minuti giocati molto bene dal punto di vista tecnico alla fine dei quali abbiamo ottenuto un buon risultato. Nella seconda partita, invece, abbiamo affrontato il Milano Soccer Academy, pareggiando per 4 a 4. Alla fine abbiamo avuto la fortuna di incontrare Leonardo Bonucci, questa volta in veste non di calciatore, ma di spettatore per la squadra in cui gioca il figlio, il Torino appunto, che si è reso molto disponibile e ci ha dato la possibilità di fare una foto di squadra insieme a lui. L'obbiettivo è quello di far si che questi ragazzi abbiano la possibilità di fare esperienze diverse rispetto a quelle fatte in campionato, alzando anche l'asticella, per una leva molto importante e molto forte e far crescere al meglio questi futuri campioni!"