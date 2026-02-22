Calcio | Eccellenza. Ostacolo Genova Calcio per il Millesimo, il Pietra Ligure vuole ripartire con il Molassana

Con cinque punti di vantaggio a nove giornate dalla conclusione, il Millesimo punta a depennare dal calendario le sfide più insidiose tra quelle ancora da disputare.
Un eventuale successo al Ferrando, sul campo della Genova Calcio, avvicinerebbe ulteriormente il traguardo della Serie D, anche se il Pietra Ligure non sembra intenzionato a mollare nulla.
Archiviata l’euforia per la Coppa, la squadra di Moraglia è chiamata a ritrovare immediatamente il focus sul campionato, con l’obiettivo di riscattare al più presto la sconfitta contro la Fezzanese. Alle 15, al Devincenzi, serviranno i tre punti contro il Molassana.
La San Francesco Loano inaugurerà il nuovo corso del Rivasamba guidato da Ghio, dopo la separazione in settimana con mister Maisano. La Carcarese, invece, ospita il Campomorone con l’obiettivo di centrare il terzo risultato utile consecutivo sotto la gestione Girgenti.