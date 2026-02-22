Calcio | Promozione. Tutti i riflettori su Albissole - Savona, la Praese fa visita al Legino

Basterebbe pronunciare il nome della partita per riassumere, in poche lettere, tutto il peso specifico di Albissole-Savona.
Per i ceramisti il traguardo comincia a intravedersi e la sfida contro i biancoblù rappresenta uno degli ultimi tornanti prima della volata finale.
Gli striscioni di Sarpero, così come l’ex di giornata Cattardico, dovranno cercare un risultato utile per continuare il duello con la Sestrese nella corsa al miglior piazzamento playoff.
Test insidioso per la Praese al Ruffinengo contro il Legino, reduce da una lunga serie positiva ma frenato da cinque pareggi consecutivi. Finale e Baia, invece, proveranno sui campi di Little Club e Serra Riccò ad avvicinare la quota salvezza.
Un traguardo ancora tutto da costruire per il Ceriale, atteso alle 15:00 sul campo della sorpresa Ca de Rissi.