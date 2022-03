Rugby: un nuovo fine settimana di gare è pronto a iniziare per il movimento ligure, il Savona chiamato al derby con lo Spezia

La primavera è ormai alle porte ed il rugby ligure va incontro ad un sempre piu’ intenso fine settimana, così ricco di appuntamenti come da almeno due anni non è mai piu’ stato! Sono previsti confronti a tutti i livelli e categorie con seniores, juniores, minirugby e femminile con una tappa della Coppa Italia a sette atlete. Nonostante ci sia ancora qualche partita che non si puo’ disputare per problemi legati al Covid 19, e che in ogni modo non si recuperera’, ce n’è per tutti i gusti! L’attività ha coinvolto un poco tutte le Società del rugby regionale, con attività al CarliniBollesan di Genova, al Comunale di Casella, al Marco Calcagno di Cogoleto Molinetto, al Fontanassa di Savona, al Pino Valle d’Imperia, al Marchesani di San Colombano di Certenoli e con almeno quattro club regionali impegnati con confronti fuori Liguria. Intanto in Serie A, dopo il derby di domenica scorsa, al CarliniBollesan sarà di scena nuovamente il CUS Genova che se la vedrà con VII Torino, che occupa insieme al team universitario il penultimo posto in classifica, mentre la Pro Recco giocherà in casa del Biella, formazione impoegnata nella caccia ai play off. In Serie C spicca il derby fra Savona e Spezia, e l’insidiosa trasferta di Pavia per l’Amatori Genova. Nei tornei giovanili

Ieri sera nel Salone del CONI della Casa delle Federazioni in Genova, si è sviluppato un convegno sulle nuove prospettive e programmi tecnici della Federazione Italiana Rugby. Sono intervenuti Francesco Urbani, che dal giugno scorso è il Responsabile Rugby di Base, e contemporaneamente in video conferenza Antonio Luisi, attuale vice presidente F.I.R., nonchè l’aquilano Giorgio Morelli, Vicepresidente Vicario. All’evento hanno partecipato Enrico Mantovani, Presidente C.R. FIR Liguria ed il Tecnico Regionale FIR Liguria Alessandro Bottino, mentre in sala erano presenti molti rappresentanti delle Società del Rugby ligure, completati dalla presenza in remoto degli altri dirigenti dei club regionali.





SERIE A/GIRONE 1 (IV GIORNATA RITORNO) domenica

CUS Genova – VII Torino (ore 15, 00 CarliniBollesan/GE. Arbitro Daniele Vagnarelli di Milano)

Parabiago – A.S.R. Milano

ITINERA CUS Torino – Amatori Alghero

Biella – Recco

PROMOTICAL I Centurioni in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 47, Biella 44, Parabiago 35, A.S.R. Milano 32, Promotica I Centurioni 22, Amatori Alghero 19, CUS Genova 12, VII Torino 10, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (III GIORNATA) domenica

Savona – R.C. Spezia (Fontanassa/SV arb. Andrea Costa)H.14,30

CUS Pavia – Amatori Genova (Cravino/PV arb. Vidackovic)H.15,30

CLASSIFICA GENERALE: Spezia punti 9, Amatori Genova punti 6, Savona 4, CUS Pavia punti 0.

POULE B (III GIORNATA)

Cernusco – ParabiagoB (Stadio Scirea arb. Pedezzi) H. 14,30

CLASSIFICA GENERALE: Rho punti 10, Cernusco 0, Parabiago – 4.

SERIE C/II FASE INTERREGIONALE LIGURE/PIEMONTESE (II GIORNATA) domenica H. 14,30

CUS Piemonte Orientale – CUS Genova/B(C.S. CUS PO/Alessandria arb. Cirillo)

Lions Tortona – Union Riviera (Comunale Lia Gaggio Alluvioni Cambio’/Grava arb. Domenico Alaimo)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova/B ed Union Riviera punti 5, Tortona, CUS PO, Province dell’Ovest punti 0.

Province dell’Ovest in sosta.

UNDER 19 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA) domenica

A.S.R. Milano – Unione Monferrato

CLASSIFICA GENERALE: Calvisano ed Unione Monferrato punti 5, CUS Genova ed A.S.R. Milano punti 0.

UNDER 19 GIRONE 2 ELITE (II GIORNATA) domenica

Rovato – CUS Torino (H. 12,00 Pagani)

Franciacorta – Amatori&Union Milano (H. 12,00)

CLASSIFICA: Rovato e CUS Torino punti 5, Franciacorta ed Amatori&Union Milano punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 II FASE COPPA MARE E MONTI domenica

Collegno – Pro Recco (H.12,30 Certezza/Grugliasco/TO)

CLASSIFICA GENERALE: Biella punti 5, Collegno e Pro Recco 0.

UNDER 19 GIRONE 2 II FASE COPPA MARE E MONTI domenica

Amatori Genova – Moncalieri (H. 12,30 Comunale di Casella arb. Jamal Kamili)

FTGI Eridania riposa.

CLASSIFICA GENERALE: FTGI Eridania punti 5, Moncalieri 1, Amatori Genova 0.

UNDER 17 II FASE INT/LIGURE-PIEMONTESE (I GIORNATA)

CUS Genova – Alessandria ( sabato 16,30 Carlini/Bollesan/GE arb. Michele Grondona)

CLASSIFICA: Union Riviera punti 5, Recco, Spezia, CUS Genova ed Alessandria punti 0

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (II GIORNATA)

Province dell’Ovest – A.S.R. Milano (domenica 12,00 MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Borgo Davide)

Amatori&Union Milano – CUS Torino (sabato H.18,00 Crespi/MI)

CLASSIFICA: ASR Milano punti 5, Province dell’Ovest 4, Amatori & Union Milano 2, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE INTERREGIONALE 3 (II GIORNATA)

Velate – Amatori Genova (domenica H.12,00 Comunale Usmate/Velate)

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta punti 5, Savona 4, Amatori Genova 1, Velate punti 0.

UNDER 15 II FASE (XII GIORNATA) SECONDA FASE sabato

Amatori Genova – Savona ( H. 16,00 Marco Calcagno/Cogoleto arb. Ivano Cassinelli)

Pro Recco – CUS Genova – Province dell’Ovest (H. 15,30 Calovari di S.Colombano arb. Mattia Catano e Daniele Biagioni di LaSpezia)

RAGGRUPPAMENTO UNDER 7/9/11 domenica H 10,00

Organizzato da Imperia Rugbyal campo Pino Valle/IM.

RAGGRUPPAMENTO UNDER 7/9 sabato H. 10,00

Organizzato dal CUS Genova allo stadio Carlini/Bollesan

UNDER 11 sabato H. 11,00

RAGGRUPPAMENTO UNDER 7/9 sabato H. 10,00

UNDER 11 sabato H. 11,15

Organizzato da CFFS Vespe Rugby Cogoleto al Marco Calcagno/Cogoleto.

COPPA ITALIA SEVEN SENIORES FEMMINILE (II FASE)

Domenica 15,30 Campo Marco Calcagno/Cogoleto

Arbitri: Davide Poggi e Fabio Franchini

Organizza CFFS Vespe Rugby ASD Cogoleto.