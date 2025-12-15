Rugby. Il Savona vince di misura sul Pro Recco e tiene la vetta, battuta l'Under 16

Il fine settimana del 13-14 dicembre 2025 ha visto protagoniste le squadre regionali di rugby impegnate nei vari campionati, con risultati significativi soprattutto per il Savona, capolista della Serie C.
Nel campionato femminile, la Serie A ha visto la netta vittoria della Roma Women sul CUS Genova per 34-0, mentre in Serie B il CUS Genova ha superato San Mauro 54-30, confermandosi al vertice della classifica con 30 punti.
In Serie C, il Savona ha centrato un successo prezioso contro il Pro Recco, vincendo 19-18 grazie a un match combattuto fino all’ultimo minuto. La formazione savonese consolida così il primo posto in classifica con 24 punti, mantenendo un margine di vantaggio sul CUS Genova e sulle altre squadre del girone. Anche le altre sfide di Serie C hanno regalato emozioni: il CUS Genova ha regolato l’Imperia 38-5, le Vespe Cogoleto hanno battuto l’Amatori Genova 24-13 e le Province dell’Ovest hanno travolto l’RFC Spezia 66-5.
Tra le squadre giovanili, nel campionato Under 16, il Savona è stato sconfitto di misura 14-12 dalle Province dell’Ovest, in una partita molto equilibrata che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo possesso.
Tutti i risultati:
SERIE A FEMMINILE
Roma Women-CUS Genova 34-0 (5-0)
--
SERIE B
San Mauro-CUS Genova 30-54 (0-5)
Classifica: CUS Genova 30, Rugby Sondrio 23, Unione Monferrato 20, Amatori Capoterra 17, Rugby Rho 16, CUS Milano 13, San Mauro e Varese 10, Ivrea 7, Cernusco 4.
--
SERIE C
Vespe Cogoleto-Amatori Genova 24-13 (4-0)
CUS Genova- Imperia 38-5 (5-0)
Province dell'Ovest-RFC Spezia 66-5 (5-0)
Savona-Pro Recco 19-18 (4-1)
Classifica: Savona 24, CUS Genova 19, Vespe Cogoleto 14, Province dell'Ovest 13, Pro Recco 11, Amatori Genova 5, RC Spezia 4, Imperia 0.
--
U18
Fossano-Amatori Genova 17-27 (mete 3-2)
CUS Genova-Vespe Cogoleto 20-12 (mete 4-2)
Imperia-Pro Recco 22-33 (mete 3-5)
--
U16
Vespe Cogoleto-CUS Torino 3-76 (0-12)
CUS Genova-Biella 25-29 (mete 4-5)
CUS Genova 2-Alba 36-33 (mete 6-5)
Province dell'Ovest-Savona 14-12 (mete 2-2)
RFC Spezia-Granducato 2 19-15