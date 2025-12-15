Rugby. Il Savona vince di misura sul Pro Recco e tiene la vetta, battuta l'Under 16

Il fine settimana del 13-14 dicembre 2025 ha visto protagoniste le squadre regionali di rugby impegnate nei vari campionati, con risultati significativi soprattutto per il Savona, capolista della Serie C.

Nel campionato femminile, la Serie A ha visto la netta vittoria della Roma Women sul CUS Genova per 34-0, mentre in Serie B il CUS Genova ha superato San Mauro 54-30, confermandosi al vertice della classifica con 30 punti.

In Serie C, il Savona ha centrato un successo prezioso contro il Pro Recco, vincendo 19-18 grazie a un match combattuto fino all’ultimo minuto. La formazione savonese consolida così il primo posto in classifica con 24 punti, mantenendo un margine di vantaggio sul CUS Genova e sulle altre squadre del girone. Anche le altre sfide di Serie C hanno regalato emozioni: il CUS Genova ha regolato l’Imperia 38-5, le Vespe Cogoleto hanno battuto l’Amatori Genova 24-13 e le Province dell’Ovest hanno travolto l’RFC Spezia 66-5.

Tra le squadre giovanili, nel campionato Under 16, il Savona è stato sconfitto di misura 14-12 dalle Province dell’Ovest, in una partita molto equilibrata che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo possesso.

Tutti i risultati:

SERIE A FEMMINILE

Roma Women-CUS Genova 34-0 (5-0)

--

SERIE B

San Mauro-CUS Genova 30-54 (0-5)

Classifica: CUS Genova 30, Rugby Sondrio 23, Unione Monferrato 20, Amatori Capoterra 17, Rugby Rho 16, CUS Milano 13, San Mauro e Varese 10, Ivrea 7, Cernusco 4.

--

SERIE C

Vespe Cogoleto-Amatori Genova 24-13 (4-0)

CUS Genova- Imperia 38-5 (5-0)

Province dell'Ovest-RFC Spezia 66-5 (5-0)

Savona-Pro Recco 19-18 (4-1)

Classifica: Savona 24, CUS Genova 19, Vespe Cogoleto 14, Province dell'Ovest 13, Pro Recco 11, Amatori Genova 5, RC Spezia 4, Imperia 0.

--

U18

Fossano-Amatori Genova 17-27 (mete 3-2)

CUS Genova-Vespe Cogoleto 20-12 (mete 4-2)

Imperia-Pro Recco 22-33 (mete 3-5)

--

U16

Vespe Cogoleto-CUS Torino 3-76 (0-12)

CUS Genova-Biella 25-29 (mete 4-5)

CUS Genova 2-Alba 36-33 (mete 6-5)

Province dell'Ovest-Savona 14-12 (mete 2-2)

RFC Spezia-Granducato 2 19-15







