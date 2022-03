Calcio, Eccellenza. Super partenza nei playout per il Varazze, mister Mazzocchi: "Una rondine non fa primavera, sono molte le insidie"

Il nuovo format del campionato di Eccellenza è entrato nel vivo e domenica si giocherà la terza giornata della seconda fase. Ottimo inizio per il Varazze, che nei playout ha centrato 4 punti nelle prime due uscite. Estremamente soddisfatto il tecnico neroazzurro Paolo Mazzocchi, che è così intervenuto ai nostro microfoni:

“Siamo partiti nel migliore dei modi” – esordisce l’allenatore – “Ci avremmo messo la firma per pareggiare a Ventimiglia e vincere contro una corazzata come il Rivasamba. Però una rondine non fa primavera, il cammino è ancora lungo. Le variabili sono tantissime, purtroppo, parlando anche con altri allenatori, c’è molta incertezza su come gestire questo tipo di campionato. Banalmente la prima cosa che mi viene in mente è la continuità, ma faranno la differenza anche gli infortuni, le squalifiche e, ahimè, ancora il coronavirus!”

Nel prossimo turno ostica trasferta in terra genovese: “L’Athletic Club Albaro è un’ottima squadra, che secondo me non merita di essere in questo girone “infernale”. Ha un ottimo impianto di gioco, buone individualità come Di Pietro, Donato, Lerini e giovani già pronti per la categoria. Come dicevo prima, questa formula di campionato, porta scontri all’ultimo respiro perché ogni punto perso lo puoi pagare a caro prezzo. Tante volte i ragazzi hanno il freno a mano tirato per paura di sbagliare.”