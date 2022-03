Calcio, Eccellenza. Il Pietra non sbaglia e torna alla vittoria: Cadimare regolato 5-1

PIETRA L.-CADIMARE 5-1 (2' Alfano, 57' Metalla, 64' Rovere, 78' e 84' Insolito - 68' Ballani)

45' Finisce qui senza recupero la terza giornata di play out al Devincenzi. Netta imposizione del Pietra sul Cadimare.

42' Minuti anche per Caio Lucca nel Pietra, lascia il campo Rovere.

39' ANCORA PIETRA! Quinta marcatura con un preciso e potente diagonale di Insolito. Doppio cambio per i padroni di casa: dentro Corciulo per Tona. Il Cadimare sostituisce il proprio estremo mandando in campo il classe 2003 Rossi.

36' Indossa i panni dell'uomo assist stavolta Insolito, Genta però alza troppo il cucchiaio. Lascia il rettangolo di gioco Metalla, al suo posto Giacomo Cavallone.

33' QUARTA SEGNATURA PER IL PIETRA! Insolito crede in un pallone apparentemente lungo per tutti, supera Bertagna che esce fino al limite dell'area e trova il gol.

27' Sostituzione e applausi per Alfano che lascia campo a Ballone. Pisano sceglie di passare a un centrocampo a tre.

26' Proteste spezzine nell'area pietrese per un presunto contatto in area tra Ocran e un difensore avversario sul tiro cross di Corvi ma per l'arbitro genovese è solo angolo.

23' ACCORCIA IL CADIMARE! Trova l'angolo giusto per battere Berruti Ballani con un tiro non molto forte ma preciso.

22' Conclusione di testa di Pili sugli sviluppi di un corner, palla fuori. Nel Cadimare in campo Rignetti.

20' Sostituzione per gli spezzini. Dentro M. Dell'Amico per Bertolla.

19' TRIS BIANCAZZURRO! Rovere, atterrato in area avversaria, freddo dagli undici metri a spiazzare Bertagna.

16' Nuova sostituzione tra l'undici dei "pirati": in campo Ocran per Liguori.

15' Prova la conclusione da futsal Alfano: palla sull'esterno della rete.

12' RADDOPPIO PIETRA! Assist quasi involontario di Rovere che cerca una conclusione in diagonale su sui si avventa Metalla a trovare la deviazione vincente.

11' Prende un poco di sicurezza in più la squadra ospite, dal corner schema a liberare la conclusione di Della Pina che manca il bersaglio.

6' Giornata no al momento in fase conclusiva per Rovere che trova ancora la risposta del portiere spezzino.

5' Altro affondo dei padroni di casa col servizio dall'esterno per Metalla il quale però manca l'impatto e si scontra con Bertagna.

4' Colpo di tacco di Rovere a servire l'accorrente Alfano, conclusione troppo debole parata dal portiere avversario.

1' Non cambiano nulla rispetto alla conclusione della prima frazione i due tecnici e non cambia il canovaccio: a partire forte è nuovamente il Pietra con Rovere che ancora una volta però non centra lo specchio.

SECONDO TEMPO



45'+3' Slalom di Insolito sulla linea di fondo, tiro tentato e Bertagna che si disimpegna in angolo. Nessun risultato dalla bandierina e finisce così la prima frazione.

45' Resta sorprendentemente al fianco di Pili al centro della retroguardia casalinga Battuello, mentre si andrà avanti per altri 3'.

44' Non riesce a rimanere in campo Praino, nel Pietra subentra Battuello. Si riassettano i biancazzurri.

42' Calcio di punizione per il Cadimare che Della Pina schianta sulla barriera; in ripartenza la squadra di Pisano riesce a pungere mandando al tiro dal limite Insolito, grande replica di Bertagna in angolo.

37' Non riesce lo schema su angolo ai biancazzurri, è bravo Rovere però poi a trovare lo spazio per allargarsi e da posizione defilata calciare. Palla sull'esterno della rete.

36' Rientra in campo Metalla e dal suo pressing nasce un'azione pericolosa del Pietra con Tona che dal limite manda alto con una deviazione. Corner.

34' Scambio rischioso tra il portiere ospite e il quinto di sinistra, Alfano intercetta la sfera e cerca un tiro cross rasoterra su cui Bertagna è pronto in uscita bassa. Problemi per Metalla.

30' Controllo errato di Tona all'altezza del cerchio di centrocampo che dà il via al contropiede di Ballani. Provvidenziale il recupero di Genta in ripiegamento.

26' Scheggia la traversa la punizione di Alfano e termina fuori.

25' Giocata nello stretto tra Alfano e Rovere, il numero dieci pietrese steso da Costa che si becca il primo giallo dell'incontro.

23' Problemi per Dell'Amico, mister Cenderello è costretto a effettuare il primo cambio mandando in campo Ballani.

20' Ancora un tentativo da lontano per il Pietra, stavolta è la stoccata di Tona a finire però alta.

18' Schema da calcio piazzato dalla lunga distanza per gli spezzini che libera Manfroni ma l'esterno incespica nel tentativo di stop e conquista l'angolo, poi infruttuoso.

17' Conclusione dal limite dell'area di Alfano, palla alta.

10' Prova a perforare la difesa pietrese con un tiro dalla distanza Lazzoni, conclusione che va a sbattere su un difendente avversario.

2' SUBITO PIETRA! Calcio di punizione mal sfruttato dagli spezzini, sul rapido ribaltamento di fronte Alfano, da posizione defilata, viene servito sul filo del fuorigioco e davanti a Bertagna non sbaglia.

1' Tutto pronto per il fischio d'inizio del signor Galletti, si parte!

PRIMO TEMPO

Ecco le scelte dei due tecnici:

PIETRA (4-2-3-1): Berruti; Guaraglia, Praino, Pili, D'Arcangelo; Tona, Genta; Alfano, Rovere, Insolito; Metalla.

A disposizione: Pastorino; Corciulo, Gerosa, G. Puddu, G. Cavallone, Caio Lucca, Varaldo, Battuello, Ballone.

Allenatore: M. Pisano

CADIMARE (3-5-2): Bertagna; Costa, Mussi, N. Dell'Amico; Bertolla, Lazzoni, Ferdani, Della Pina, Manfroni; Liguori, Corvi.

A disposizione: Rossi; Ocran, M. Dell'Amico, Rignetti, Ballani, Lupini.

Allenatore: M. Cenderello

Arbitro: Galletti di Genova

Assistenti: Bernardini e Conio di Genova

Si chiama Cadimare la terza fermata nel percorso del treno salvezza dei play out per il Pietra Ligure, dopo le prime due uscite andate a vuoto di punti per i biancazzurri contro Sestrese e Arenzano.

Ritrovare e riaffermare le proprie certezze è uno dei due obbiettivi della truppa di mister Pisano. L'altro, indissolubile dal primo, è quello di centrare il risultato pieno: con tre punti i padroni di casa non solo supererebbero gli spezzini, che fin qui han raccolto un solo punto, ma compirebbero un concreto e deciso balzo avanti in una classifica molto "corta".