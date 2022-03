Un ottimo risultato per gli allievi di Danzastudio Varazze al Concours de Annecy en France

Lo scorso fine settimana, 12 e 13 marzo, alcuni allievi di Danzastudio Varazze hanno preso parte al 14° Concours International de Danse organisé par Arcadanse de Annecy (France).

Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 500 coreografie eseguite da scuole provenienti da: Svizzera, Italia e Francia.

«Dopo 3 anni – ha dichiarato Giovanna Badano, Direttrice e Coreografa della storica scuola varazzina - siamo tornati a fare veri concorsi ed è stata una bella boccata d’aria, sia per gli allievi e sia per noi insegnanti.»

Ma, oltre alla “boccata d’aria” la Badano, e noi tutti sui concittadini, può essere più che soddisfatta e orgogliosa di come la cura nei dettagli, nella scelta delle musiche e nella meticolosa preparazione delle coreografie, sono state premiate con meritatissimi podi:





Medaglia di bronzo:

- Classico preparatoire: Camilla Caviglia;

- Classico Moyen: Lisa Dell’Agostino;

- Jazz Duo “Sguardi”: Desiree Cecchini e Giulia Fiordoro;

- Jazz Groupe “Pulcinella”: Beatrice Ariu, Irene Bruzzone, Laura Bruzzone, Sofia Calsi, Desiree Cecchini, Giulia Fiordoro, Maddalena Marre’ Brunenghi.





Medaglia d’argento:

- Classico Groupe “Palladio”: Lisa Dell’Agostino, Marina Gracchi, Lucrezia Tino, Marianna Tino, Alessia Shima.





Medaglia d’oro:

- Jazz Avance 3: Mariafrancesca Baglietto;

- Classico Duo “Astor”: Mariafrancesca Baglietto e Luca Cerati.





Da questo ottimo risultato, gli allievi e gli insegnanti di Danzastudio Varazze, soddisfatti e rincuorati nell’animo, nello spirito e nel corpo, si preparano ai prossimi appuntamenti, in questo particolare e speciale anno accademico, che vede scoccare il 40° anniversario di fondazione della scuola, fiore all’occhiello della nostra Giovanna e della città di Varazze.





Da noi contatta, per fargli i complimenti e chiedergli di un commento su questa bella e proficua trasferta in terra francese, Giovanna Badano, ci ha ringraziato e prontamente, con il suo sempre splendido sorriso, ha affermato:

"Sono fiera e orgogliosa dei miei ragazzi e felice che abbiano potuto rivivere quell'atmosfera del palco, del teatro e quella emozione mista ad agitazione prima di entrare in scena che, purtroppo per questi due anni non abbiamo potuto assaporarla. Io, personalmente, l'ho vissuta moltiplicata per ognuno di loro... perché danzavo insieme a loro su quel palco."