Libertas Liguria e il Comune di Loano hanno consegnato a Maurizio Mondoni, due targhe di riconoscimento

Si è conclusa venerdi 18 marzo la manifestazione, promossa da Libertas Liguria, composta da “8 incontri sulla Pallacanestro con gli studenti del Liceo Sportivo Giordano Bruno di Albenga” e dagli allenamenti presso i Centri Minibasket di ASD Pallacanestro Alassio e ASD Basket Loano. Nell’ambito della manifestazione, al Palazzetto dello Sport E. Garassini di Loano, si è tenuta la consegna al prof. Maurizio Mondoni, di due targhe, a nome dell’ Amministrazione Comunale di Loano da parte dell’Assessore allo Sport Enrica Rocca con la consigliera Linda Baracco e per Libertas Liguria da parte del Presidente Regionale Cav. Roberto Pizzorno con la Responsabile Provincia di Savona Minibasket Libertas Liguria, Ursula Cianciaruso.

Motivazione per entrambe i riconoscimenti è il ringraziamento al prof. Mondoni per il “suo contributo alla promozione alla pallacanestro nel territorio della provincia di Savona”. Alla consegna ha assistito anche Carlo Caglieris, ex Docente di Sc. Motorie, indimenticato play marker della Nazionale, Campione d’Europa 1983 ed oggi Presidente di Legend Basket Association Italia Prof. Mondoni ha giocato insieme ai bambini delle due ASD cercando di fargli apprezzare il divertimento e il conseguente benessere psicofisico, che offre il gioco della pallacanestro. Gli studenti del Liceo Sportivo del Giordano Bruno di Albenga, così come i loro Insegnanti di Sc. Motorie, prof.ri Nicola Rossi e Marco Nebbiolo, hanno particolarmente apprezzato e fatte proprie le ”provocazioni educative”, proposte dal Docente della Facoltà di Sc. Motorie dell’Universita’ S. Cuore di Milano.

Il Presidente di Libertas Liguria, Roberto Pizzorno e il Delegato Regionale Pallacanestro Libertas Liguria Massimo Sabatino all’unisono hanno dichiarato:

“Siamo orgogliosi di avere avuto l’onore di ospitare uno dei massimi esperti e divulgatori al mondo, non solo della pallacanestro, ma della forza educativa e formativa sui giovani attraverso lo sport. Un arricchimento culturale ed esperenziale che, al di là delle mode e degli interessi del momento, Mondoni sa offrire ai ragazzi, in modo eccezionale e che Libertas condivide integralmente”