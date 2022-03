Basket, Under 17: Borgomanero non lascia scampo all'Azimut Vado, primo stop nel girone top

Under17 Eccellenza – Girone Top - 6° Giornata

College Borgomanero - Pallacanestro Vado Azimut 117-36

(25-4; 51-17; 83-32)

Brusco risveglio per Vado che viene travolto da College con uno scarto da non far minimamente considerare l'assenza di Siby negli ospiti.





Borgomanero domina fisicamente e tecnicamente l'intera partita con un predominio totale in ogni aspetto del gioco. Il 25-4 del primo periodo è la fotografia della partita con una sola squadra in campo.





La musica non cambia nel proseguio con College che segna alla fine 18/44 da 3 e distrugge 66-31 a rimbalzo i liguri.

Vado deve archiviare rapidamente la partita per provare a riscattarsi con Derthona, domenica 27 marzo al Pallone di Vado Ligure ore 17.45.

College Borgomanero: Pozzato 3, F. Ferrari 4, D'Amelio 12, Pagani 5, El Showehy 8, Berti 10, Andretta 7, Giustina 3, Cecchi 18, Bellosta 16, Jasarevic 27, Favero 4. All. Novello

Azimut Vado: Rondinini 2, Mozzati, Pellegrino 6, Bianchi, Serafini,Scarsi 14,Tridondani,Siby ne, Migone 12 ,Seslija 2. All: Prati. Ass: Fontana-Guarnieri

Classifica: College Borgomanero 10, Pallacanestro Vado 10, Campus Piemonte 8, Derthona 8, TNA San Mauro 4, Don Bosco Crocetta 2, Biella Next 2, Basket Torino 0.