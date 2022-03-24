Giudice Sportivo, Eccellenza: 12 giocatori fermati per un turno tra playoff e playout, due giornate a mister Maisano

CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA
GARE DEL 20/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 75,00
CAMPOMORONE SANT OLCESE
Per il comportamento di alcuni propri sostenitori in campo avverso che, dall'inizio della gara e fino al 17' del 2o t., rivolgevano ad un AA ripetute espressioni gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio (infrazione rilevata da parte di un AA).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE
MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PITTALUGA FILIPPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)
COULIBALY OUMARO (ALBENGA 1928)
BERRETTA FRANCESCO (CAIRESE)
PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)
BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)
MORETTI FABIO (CAIRESE)
PRATO FABIO (CAIRESE)
TISSONE ALESSIO (CAIRESE)
DA POZZO LORENZO (CANALETTO SEPOR)
MAGGIARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)
MAZZUCCHELLI DAVIDE (CANALETTO SEPOR)
DELL AMICO LORENZO (FEZZANESE)
SCALIA LORENZO (FINALE)
CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PITTALUGA FILIPPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
GRANDI ALESSIO (TAGGIA) RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)
TRAVELLA LUCA (TAGGIA)
CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA
GARE DEL 20/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)
CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
DE MARE LUIGI (OSPEDALETTI CALCIO)
MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
ODDO GIORGIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALFANO NICOLO (PIETRA LIGURE 1956)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)
LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)