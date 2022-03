Rugby. Prosegue la corsa del Savona verso la Serie B, nel week end tappa a Pavia

La bella stagione sembra proprio installarsi in maniera convincente e, raggiunta la primavera, nonostante ancora qualche partita rinviata, la programmazione delle partite si consolida maggiormente. In Liguria proseguono il loro cammino sia il CUS Genova che la Pro Recco, senza alcuna esagerata pressione per quanto riguarda la classifica, mentre nel Campionato di Serie C il discorso è ben diverso. In ogni modo in Serie C si puo’ puntare ad una eventuale promozione in Serie B di una formazione della nostra Regione. Il confronto riguarda inizialmente il girone 5 con in gara tre formazioni liguri con Spezia, Savona ed Amatori Genova ed il CUS Pavia, e solo due di questi club accederanno ai futuri play off con avversarie interregionali. Quindi tutti i due test di questa domenica fra Amatori e Spezia e fra CUS Pavia e Savona al Cravino potrebbero chiarire meglio le reali possibilità di questi team. Test Match in Liguria per questa domenica, pertanto, Amatori Genova con Spezia, un derby da seguire con attenzione al Comunale di Casella. L’altro confronto di richiamo, che vanta un certo interesse agonistico, riguarda la trasferta di Milano con l’Amatori&Union per gli Under 17 delle Province dell’Ovest in piena corsa nel Girone Elite 1 per accedere alle fasi decisive nazionali.





SERIE A/GIRONE 1 (V GIORNATA RITORNO) domenica H.15,30

Pro Recco – ITINERA CUS Torino (Stadio Carlini/Bollesan arb. Leonardo Masini di Roma)

Parabiago – CUS Genova (Venegoni arb. Alberto Favaro di Venezia)

VII Torino – PROMOTICAL I Centurioni

Amatori Alghero – Biella (H. 14,30)

ASR Milano in sosta.

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 52, Biella 49, Parabiago 39, A.S.R. Milano 33, Promotica I Centurioni 23, Amatori Alghero 19, VII Torino 14, CUS Genova 13, Pro Recco punti 0.

SERIE C II FASE INTERREGIONALE/PROMOZIONE GIRONE 5 POULE A (I GIORNATA/RITORNO) domenica H. 15,30

Amatori Genova – R.C. Spezia (Comunale di Casella, arb. Zaami S.)

CUS Pavia – Savona (Cravino, arb. Torra A.)

CLASSIFICA GENERALE: Spezia punti 10, Savona 8, Amatori Genova 6, CUS Pavia punti 5.

SERIE C/II FASE INTERREGIONALE LIGURE/PIEMONTESE (III GIORNATA) domenica

CUS Genova/B – Lions Tortona (ore 11,00 Stadio Carlini/Bollesan, arb. Kamili J.)

CUS PO – Province dell’Ovest (ore 15,30 Tagliata/Alessandria, arb. Grosso L.)

Union Riviera riposa.

CLASSIFICA GENERALE: Union Riviera punti 10, CUS PO e CUS Genova/B 5, Tortona e Province dell’Ovest punti 0.

Union Riviera in sosta.

UNDER 19 GIRONE 1 ELITE (III GIORNATA) domenica

Calvisano – Unione Monferrato (S.Michele/Calvisano)

A.S.R. Milano – CUS Genova (ore 12,30 Curioni/Segrate/MI)

CLASSIFICA GENERALE: Calvisano punti 10, Unione Monferrato 9, A.S.R. Milano 1, CUS Genova 0.

UNDER 19 GIRONE 2 ELITE (III GIORNATA) domenica

Amatori&Union Milano – Rovato (Crespi/MI)

CUS Torino – Franciacorta (Albonico/To)

CLASSIFICA: Rovato punti 9, CUS Torino 6, Franciacorta 4, Amatori&Union Milano punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 II FASE COPPA MARE E MONTI (III GIORNATA) domenica ore 12,00

Pro Recco – Biella (Marchesani/S.Colombano di Certenoli arb. Grondona M.)

CLASSIFICA GENERALE: Biella e Pro Recco punti 5, Collegno punti 0.

UNDER 17 GIRONE 1/INTERREGIONALE (III GIORNATA) sabato

CUS Torino – A.S.R. Milano (H.18,00 a Grugliasco/TO.)

Amatori&Union Milano – Province dell’Ovest (H. 18,00 Crespi/MI)

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 8, Amatori & Union Milano ed ASR Milano 7, CUS Torino punti 0.

UNDER 17 GIRONE 3/INTERREGIONALE (III GIORNATA) domenica

Savona – Velate (H. 12,00 Fontanassa/SV, arb. Costa A.)

CLASSIFICA GENERALE: Franciacorta punti 10, Velate 5, Savona 4, Amatori Genova 1.

UNDER 17 II FASE INT/LIGURE-PIEMONTESE (III GIORNATA)

Alessandria – Union Riviera (sabato H. 16,30 Cabannette/AL, arb. Alaimo D.)

Pro Recco – CUS Genova (domenica H. 10,30 Marchesani/S.Colombano di Certenoli arb. Balducci I.)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 10, Union Riviera e Pro Recco 5, Alessandria 1, R.C. Spezia 0.

R.C. Spezia riposa.

UNDER 15 II FASE (XIII GIORNATA) SECONDA FASE sabato

Savona – Province dell’Ovest – Pro Recco (H.15,30 Fontanassa/SV, arb. Ermellino L. e Poggi D.)

Union Riviera – Amatori Genova (H.16,00 PinoValle/Baitè/IM, arb. Ardoino L.)





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 13 SECONDA FASE

Sabato H.14,30 Comunale di Calvari/S. Colombano org. Pro Recco: Pro Recco, Amatori Genova, CUS Genova, Superba

Domenica H.10,30 Pino Valle di Imperia org. Imperia: Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Pol. Salesiani Vallecrosia, Province dell’Ovest, Reds, Savona

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIOR SEVEN RAGGRUPPAMENTO NR. 5 (Omologazione CR PIEMONTE)

CFFS Vespe Cogoleto-SanMauro 20/0 (nd), CUS Genova-CUS PO 56/0, CFFS Vespe Cogoleto-CUS Genova 26/28, S.Mauro-CUS PO 0/20 (nd), CFFS Vespe Cogoleto- CUS PO 49/10, sANmAURO-cus Genova 0/20 (nd).

CLASSIFICA: CUS Genovapunti 15, CFFS Vespe Cogoleto 12, CUS Piemonte Orientale 5, San Mauro punti 0.