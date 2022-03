Calcio, Eccellenza. Giornata nera per il Finale tra gli infortuni: il RapalloRivarolese passa 3-0 al "Borel'

FINALE - RAPALLO RIVAROLESE 0-3 (43' Ymeri, 58' Paterno, 78' Michelotti)

45'+3' C'è spazio per un'ultima conclusione del Finale con Ferrara a impegnare Scatolini dopodiché il signor Noce fischia la fine delle ostilità.

45' Ancora 3' prima del triplice fischio del signor Noce.

44' Lascia il campo Paterno, dentro Storace.

43' Punizione dal limite per atterramento di Debenedetti. Galli chiama Scatolini alla prima grande parata.

37' Altro cross pericoloso dalla sinistra per il Rapallo Rivarolese, De Benedetti e Aroca liberano l'area. Altra sostituzione sempre per gli ospiti: Ranasinghe subentra a Panepinto.

33' Tris ospite! Pasticcia Mondino su un cross dalla sinistra, forse ingannato dal forte vento di quest'oggi sul Borel, sul secondo palo spunta Michelotti che insacca a porta sguarnita.

29' Scappa sulla destra Michelotti, cross per Chiarabini e conclusione che colpisce un difensore avversario. Angolo poi infruttuoso.

28' Punizione dalla distanza per il Finale, ci prova Ferrara calcia do rasoterra ma regalando solo l'illusione della rete.

27' Chiappe lascia il campo, al suo posto Podestà manda in campo Brusacà.

22' Lascia il campo non senza proteste l'ex Loanesi e Pietra Zunino, al suo posto Chiarabini.

19' Ultima sostituzione per mister Buttu che dopo circa un anno può rimandare in campo davanti ai suoi tifosi Luca Ferrara.

16' Fuori Monarda nel Rapallo, dentro Profumo. Nel Finale in campo Aroca Cortez per Finocchio.

13' Raddoppia la squadra tigullina! Conclusione di Zunino respinta da Mondino, pronto Paterno per il tap in del 2-0. Potreste finalesi per un presunto fallo da cui è partita l'azione con ben due giocatori rimasti a terra.

11' Insiste con un'azione da calcio d'angolo la squadra bianconera, Monarda finisce e terra in area coi compagni a reclamare la massima punizione ma per il signor Noce c'è simulazione. Ammonito.

7' La prima conclusione della ripresa scaturisce dalla testa di Faedo, blocca Scatolini.

1' Si riparte con il terzo cambio per il Finale: in campo Debenedetti per Caligaris.

SECONDO TEMPO

45'+2' Finisce in avanti la squadra di mister Buttu pur senza riuscire ad andare alla conclusione. Si va però al riposo con la squadra ospite in vantaggio.

43' Rapallo Rivarolese in vantaggio! Vince una serie di contrasti a centrocampo la formazione di mister Podestà, alla fine dalla ressa viene fuori Ymeri che con un tiro a giro manda la palla all'incrocio dei pali!

37' Occasione per il Finale ma gli avanti giallorossoblu non riescono a trovare la giusta deviazione sulla punizione ben calciata da Garibbo.

33' Tiro di Fabbri che raccoglie la sponda di petto di Faedo, palla larga.

30' Non ce la fa a proseguire Odasso, al suo posto ecco Scalia.

27' Giornata a dir poco sfortunata per i padroni di casa dal punto di vista degli infortuni: problemi per Odasso.

20' Doppio angolo per il Finale affidato ai piedi di Faedo: sul primo tentativo Carbone anticipa tutti sul primo palo, nel secondo qualche giro di troppo al pallone da parte dell'attaccante finalese e palla fuori.

17' Qualche problema per Scarrone che deve lasciare campo a De Benedetti. Negli ultimi minuti di riscaldamento anche Ponzo aveva dovuto lasciare la formazione iniziale.

14' Spinge la formazione ospite in maglia bianca, faticano i padroni di casa a trovare la solita fluidità di manovra al momento.

6' Partenza a ritmi vertiginosi da parte di ambo le squadre finora una conclusione a testa ma senza problemi per i due estremi difensori.

1' Squadre schierate agli ordini del signor Noce, si parte!

PRIMO TEMPO

FINALE (3-4-1-2): Mondino; Andreetto, Scarrone, Pare; Caligaris, Galli, Garibbo, Finocchio; Odasso; Faedo, Fabbri.

A disposizione: Farrauto; Fazio, Scalia, Valentino, Aroca Cortez, Ferrara, Vierci, De Benedetti, Debenedetti.

Allenatore: P. Buttu

RAPALLO RIVAROLESE (3-5-2): Scatolini; Chiappe, Audel, Carbone; Scarantino, Michelotti, Ymeri, Panepinto, Monarda; Zunino, Paterno.

A disposizione: Pratticò; Brusacà, Chiarabini, Ranasinghe, Profumo, Storace, Demiri, Revello, Parodi.

Allenatore: A. Podestà

Arbitro: Noce di Genova

E' sfuggita allo scadere già due volte su tre uscite in questi play off del campionato di Eccellenza, la vittoria è l'obbiettivo del Finale in questa quarta giornata dove anche l'avversario di turno, il Rapallo Rivarolese, è alla ricerca dei tre punti.

Se in quest'ultimo caso il risultato pieno è fondamentale per una compagine che non ha mai nascosto le sue ambizioni di promozione e intenzionata a non lasciare nulla di intentato procedendo anche, pochi giorni fa, al cambio di tecnico con l'arrivo sulla panchina bianconera di Augusto Podestà dopo le ultime balbettanti prestazioni con mister Fresia, per i ragazzi di mister Buttu far proprio l'intero bottino sarebbe un ottimo carburante per lanciarsi e capire fin dove poter arrivare.