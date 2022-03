Calcio, Seconda Categoria. Giornata cruciale nel girone B con Cisano - San Francesco e Spotornese - Nolese

Percorso ancora lungo nel raggruppamento sotto l'egida della delegazione imperiese. Il testa a testa tra Vadino e Virtus Sanremo tiene sempre banco in vetta alla classifica.

Tutti in campo nel nuovo orario delle 16:00, con gli arancioneri ospiti della Nuova Sanstevese e i matuziani a far visita al Ventimiglia B.

Match interno per il Ceriale B contro il Real Santo Stefano, con Sanremo 2000 - FC Argentina e San Bartolomeo - Villanovese a completare il programma.

Giornata a dir poco campale. Antenne alzate a Cisano e Legino, dove nel caso di vittoria della San Francesco e di stop nel derby per la Spotornese la squadra di Sardo si aggiudicherebbe matematicamente il titolo e la promozione.

La squadra di Calcagno ha attualmente tre punti di ritardo, motivo per cui, in caso di vittoria del Cisano, potrebbe avere l'opportunità di installarsi al primo posto a pari merito, in attesa dell'incredibile scontro diretto della prossima settimana.