Avere poca benzina in corpo contro una squadra maestra nel far girare il pallone può rappresentare la combinazione perfetta per vivere una giornata avara di soddisfazioni.

Il Vado quanto meno ha saputo limitare i danni nel match interno con il Borgosesia, pareggiando 1-1 con i granata.

Mister Solari conferma le difficoltà fisiche e tecniche della squadra, soprattutto nel comparto mediano, seppur contro il Chieri saranno assenti per squalifica, nel pacchetto arretrato, Tinti, De Bode e Casazza.