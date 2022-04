Pallacanestro Alassio, cinque successi e due referti gialli nella settimana gialloblu

UNDER 17 GOLD: Terzo posto al termine della prima fase nel più difficile campionato ligure della categoria

L'ultima partita della prima fase GOLD ci mette di fronte al My Basket Genova e, per la prima volta dopo diverse partite, torniamo ad essere dieci a referto in attesa del recupero anche di Leo. La gara non è facile con tanti nostri errori, sia tecnici che di scelte e nelle conclusioni. Nonostante ciò testiamo determinati nel voler vincere la partita confermando il tezo posto in campionato in attesa della fase ad orologio.

ABC 45 - MY BASKET GE 39 (12-10; 22-20; 33-27)

ABC: Parodi 5, Maffioli, Dimitriu 4, Pezzolo 13, Madonia 1, Marengo 12, Manzo 3, Hu 2, Zunino, Lazzari 5. All. Ciravegna