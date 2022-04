Calcio. Eccellenza: super sfida Fezzanese-Cairese che vale una fetta di Serie D, match salvezza casalinghi per Pietra e Varazze

Seconda fase del campionato d'Eccellenza al giro di boa, in una domenica che potrebbe risultare davvero decisiva in ottica promozione e salvezza.

Fezzanese-Cairese ne è la dimostrazione principale: alle 14.30, i gialloblu di Alessi, appaiati al primo posto della poule playoff proprio insieme agli spezzini, cercheranno di rallentare ulteriormente la corsa della candidata numero uno al salto in Serie D. Mezz'ora più tardi la Rapallo Rivarolese cercherà di accorciare le distanze dal duo di testa ricevendo la Genova Calcio di Maisano, mentre il Finale sarà ospite del Campomorone. Baiardo-Taggia e Albenga-Canaletto le altre due sfide in programma.

Nella poule playout vietati ulteriori passi falsi per Varazze e Pietra Ligure: il rischio che le retrocessioni in Promozione siano più di tre resta concreto e le sfide casalinghe contro Arenzano e Busalla, sulla carta le avversarie più in forma del girone, diventano snodi cruciali per le formazioni di Mazzocchi e Pisano. Match in salsa ponentina tra Ventimiglia e Ospedaletti, a chiudere Athletic-Sestrese e Rivasamba-Cadimare.

Il programma: