Calcio, Serie D. Il Vado batte 3-2 l'Imperia e vede la salvezza. Nerazzurri sempre più giù

VADO - IMPERIA 3-2 (7' Capra, 29' Galvanio, 47' Cenci - 45' e 48' Cassata)

48' anche Castaldo va in attacco per le ultime opportunità nerazzurre

46' tiro a giro di Coppola, più centrale del precedente, presa facile per Cirillo

45' saranno quattro i minuti di recupero

41' trattenuta in area su De Bode particolarmente vistosa. Non una grande giornata su entrambi i fronti per la terna...

37' Caramelli chiama Coppola al 3 contro 3 contro i centrali nerazzurri. Si prepara l'assalto finale dell'Imperia

36' taglio di Coppola e destro a giro, Cirillo aspetta sul secondo palo e blocca

33' subito un'azione in tandem dei due attaccanti, conclusa da Lo Bosco con un tocco sotto sull'uscita di Caruso. Il pubblico del Chittolina invoca la rete, ma la sfera va sul fondo

31' Solari cambia e passa al 3-5-2, si alza Casazza e si abbassa Galvanio. Lo Bosco e Capra punte

30' Caramelli furente con la terna. Il vice di Soda protesta per una presunta trattenuta prima della segnalazione del fuorigioco

26' Soda (in tribuna) si gioca la carta Coppola, esce Montanari

25' conclusione di Montanari dal limite, deviata in angolo. L'Imperia sta salendo di tono pur non sviluppando opportunità nitide

23' Giglio scalda i guanti a Cirillo, sulla respinta Coppola trova la respinta del portiere, ma in posizione di offside

21' Rosati per Lupoli, nuovo cambio per l'Imperia

20' la partita tecnicamente sta raccontando poco. Dopo i gol i ritmi sono rimasti alti, ma senza lo sviluppo di azioni da rete nitide

16' proseguono i cambi: Lo Bosco guadagna ulteriore minutaggio, esce Anselmo. Capra lascia il centro dell'attacco per defilarsi a sinistra

11' esce Mara, l'ex rossoblu si piazza al centro della difesa a fianco di Virga

10' tra poco sarà il momento anche per Castaldo

4' infortunio per Losasso, entra Morchio

3' RIACCORCIA SUBITO CASSATA! BUCO CLAMOROSO NELLA RETROGUARDIA ROSSOBLU! 3-2

2' E SUBITO UNA GIOCATA DECISIVA DI GIUFFRIDA! CENCI RINGRAZIA E RIPORTA A +2 IL VADO.

1' subito un cambio per il Vado. Entra Giuffrida al posto di Costantini

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo al Chittolina. Rossoblu in vantaggio 2-1

46' CASSATA! LA RIAPRE L'IMPERIA A RIDOSSO DEL DUPLICE FISCHIO!

45' altro pasticcio arretrato dell'Imperia Galvanio e Capra non ne approfittano. "Edo" tenta il cucchiaio sull'uscita di Caruso

41' fendente di Galvanio fuori di poco, padroni di casa a un passo dal tris

41' quattro minuti all'intervallo, ancora una conclusione alta per l'Imperia

38' parlano tanto tra di loro i giocatori nerazzurri. Inizia a sbottare anche i tifosi ospiti: "Un po' di orgoglio!"

33' stesso discorso per Montanari: "Stiamo difendendo il due a zero..."

32' uscita troppo facile del Vado. Lupoli esorta i compagni a una maggiore pressione

30' Imperia disarmante in questa prima mezz'ora, tolta l'occasione di Canovi i nerazzurri hanno faticato tantissimo a raccordare gioco, palesando problematiche sia di peso offensivo che di compattezza difensiva

30' Cattaneo in ritardo su Carletti. Ammonito. Ha rischiato tanto il centrocampista rossoblu, il provvedimento sarebbe potuto essere anche su severo

28' IL RADDOPPIO DEL VADO! RECUPERO PALLA E GIOCATA ILLUMINANTE DI UN CATTANEO RITROVATO, ASSIST AL BACIO PER GALVANIO CHE PUNISCE NUOVAMENTE CARUSO

22' bella girata di testa di Lupoli, sfera alta sopra la traversa di Cirillo

18' intervento in ritardo di Cassata su De Bode. Giallo

16' tiro di Capra dal limite, proteste dalla panchina rossoblu per un rpesunto tocco di mano, lascia correre il direttore di gara

15' De Bode ci mette fisico ed esperienza su Cassata. Il difensore esorta senza mezze misure l'avversario a non lasciarsi andare sui contrasti

11' VADO IN VANTAGGIO! SUICIDIO DIFENSIVO IMPERIESE, L'EX NON HA ESITAZIONI A BATTERE CARUSO. L'ATTACCANTE FINALESE NON ESULTA

7' occasionissima per l'Imperia con Canovi! Il numero 7 solo sul secondo palo ha anche il tempo di prendere la mira, sfera incredibilmente alta sopra la traversa

6' Caramelli, vice di Soda, richiama molto le "preventive", i nerazzurri temono le ripartenze rossoblu

6' numerazione rivedibile per i rossoblu, Anselmo con il 3 in attacco e Casazza terzino mancino con il 9...

4' Vado privo di Aperi, 4-3-3 per Solari con Anselmo ala sinistra

3' primi tre minuti di studio, poco da segnalare al Chittolina

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Cenci, Casazza, Costantini, Galvanio.

A disposizione: Ghizzardi, Favara, Turone, Giuffrida, Lagorio, Napolitano, Bonanni, Lo Bosco, Quarta

Allenatore: Solari

IMPERIA: Caruso, Losasso, Petti, Mara, Carletti, Virga, Canovi, Giglio, Cassata, Lupoli, Montanari.

A disposizione: Bova, Fazio, Fatnaassi, Castaldo, Minasso, Morchio, Colantonio, Coppola, Rosati.

Allenatore: Soda

Arbitro: Bortolussi di Nichelino

Assistenti: Pirola di Abbiategrasso e Antonicelli di Milano