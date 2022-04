Sarà un'estate super ad Albenga con i tornei calcistici. In arrivo al Riva anche "Continuiamo dagli 11 metri" e Campioni di una notte"

Com'era stato preannunciato da Emanuele Scorsone nell'ultima intervista, il menu degli eventi estivi calcistici albenganesi si confermerà ricco come non mai.

“Insieme a tutti i miei preziosissimi collaboratori siamo rimasti piacevolmente sorpresi per il grande interesse che ha riscosso la manifestazione, tanto da avere già una squadra formalmente iscritta a due mesi dal via del torneo. E' un bel segnale di ripartenza – conclude Scorsone – faremo del nostro meglio per rendere indimenticabile l'estate calcistica di tutti gli appassionati. Un ringraziamento va rivolto a tutti i nostri sponsor per il sostegno concreto che ci stanno dimostrando”.