Calcio, Seconda Categoria. Fissati date e orari per playoff e playout, tutti in campo il 24 aprile

Sono stati fissati per la prima domenica post pasquale, il 24 di aprile per la precisione, gli appuntamenti post regular season in Seconda Categoria.

Partendo dai playoff, la Spotornese conoscerà il nome della propria rivale dal confronto in gara unica tra Priamar e Borgio Verezzi.

La partita, tra le due contendenti nel girone B, è stata al momento fissata domenica pomeriggio alle ore 16:00 al Levratto di Savona.

Medesima data e orario, come riportato sul comunicato, anche per la gara tra Dego e Plodio, in programma allo stadio Perotti e valida per il girone C.

Doppio confronto playout invece tra White Rabbit e Nolese. Primo round al Chittolina, alle 18:30