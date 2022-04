Calcio. Mario Abbatuccolo è una furia dopo le voci emerse sulla possibile fusione tra Savona e Rapallo Rivarolese: "Non si smentisce un fatto che non esiste"

Mario Abbatuccolo è un vero fiume in piena dopo i rumors emersi nelle scorse ore sulla possibile fusione tra il Savona e il Rapallo Rivarolese.

Il dirigente e co-proprietario bianconero ha infatti smentito ogni tipo di indiscrezione al riguardo.

"Smentire è un verbo addirittura inappropriato, dato che non c'è nemmeno una notizie da commentare.

Non ho mai visto nessun rappresentante del Savona e ci tengo a precisare che il sottoscritto non agisce per conto terzi: la mia famiglia e la famiglia Perpignano sono le proprietarie a pieno titolo del Rapallo Rivarolese.

Non so come sia emersa questo tipo di indiscrezione, ma darò mandato ai miei legali per fare luce sul caso.

Giovedì non avrei potuto nemmeno incontrare i legali del Savona, in quanto ero al campo di allenamento a sostenere i ragazzi. Per noi è in arrivo una fase cruciale della stagione e siamo pienamente concentrati verso il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Tra l'altro ho contattato chi ha fatto emergere questo rumor e mi ha dichiarato di averlo riportato per dare una speranza ai tifosi del Savona

Se qualcuno pensa di destabilizzarci ha sbagliato indirizzo".