Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni disciplinari in vista della ripresa. Quattro turni a mister Mausano, tre a Sakhi

PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 10/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 400,00

FOOTBALL GENOVA CALCIO

A titolo di responsabilità diretta, per l'operato della propria dirigenza che, al termine della gara, apriva il cancello che separava la zona spogliatoi dall'esterno consentendo l'ingresso abusivo del proprio allenatore, precedentemente espulso, che si avvicinava repentinamente al ddg ed agli AA, proferendo espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio e per circa 3 minuti impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale con una mano e frapponendosi tra la porta e lo stipite, tenendo anche un comportamento minaccioso nei confronti di un Assistente e dell'Osservatore arbitrale.

A titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per il comportamento di una ventina di propri sostenitori, i quali, durante tutto il secondo tempo di gioco, in occasione delle più rilevanti decisioni arbitrali a sfavore della società urlavano all'indirizzo della espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio.

Tra questi, il ddg individuava il presidente della Società,il quale partecipava attivamente ai fatti sopra descritti, in particolare aggiungendo anche ulteriori espressioni gravemente lesive del prestigio del ddg e dei vertici arbitrali e federali. Al termine della gara circa 5 tifosi della stessa Società correvano ad affacciarsi alla balaustra al di sopra del cancello che conduce agli spogliatoi attendendo che vi passasse il ddg, onde poter reiterare con vigore gli insulti e le grida del tenore di cui sopra (sanzione aggravata per la presenza attiva nei fatti del Presidente della società).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 5/2022

VACCA MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Inibizione fino al 19 maggio 2022 - Per aver partecipato attivamente, con una ventina di propri sostenitori, i quali, durante tutto il secondo tempo di gioco, in occasione delle più rilevanti decisioni arbitrali a sfavore della società urlavano all'indirizzo della espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del loro prestigio, in particolare aggiungendo anche ulteriori espressioni gravemente lesive del prestigio del ddg e dei vertici arbitrali e federali. (sanzione aggravata per la carica rivestita).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, a seguito del provvedimento disciplinare e, continuativamente per tutta la durata del secondo tempo, si posizionava sulla balaustra della tribuna e ad ogni decisione arbitrale rilevante a proprio sfavore gridava, verso il ddg,espressioni ingiuriose, gravemente irriguardose e lesive del suo prestigio. Al termine della gara la dirigenza della società apriva il cancello che separava la zona spogliatoi dall'esterno ed egli vi faceva abusivo ingresso, avvicinandosi repentinamente al ddg ed agli AA, proferendo espressioni simili a quelle precedentemente urlate in tribuna nel secondo tempo di gioco e per circa 3 minuti impediva la chiusura dello spogliatoio arbitrale con una mano e frapponendosi tra la porta e lo stipite, tenendo anche un comportamento minaccioso nei confronti di un Assistente e dell'Osservatore arbitrale

SQUALIFICA PER UNA GARA

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BRUZZONE MASSIMILIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPOTOS COSTANTINO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

A fine gara, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose; una volta uscito dal tdg, rimaneva nella zona antistante lo spogliatoio della terna per circa 1', continuando a profferire frasi del medesimo timore verso la terna medesima

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

TISSONE ALESSIO (CAIRESE)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

PORTA CARLO (FINALE)

DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ILARDO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELUFFI LUCA (ALBENGA 1928)

DAGNINO DIEGO (ALBENGA 1928)

JEBBAR MOUNIR (ALBENGA 1928)

VERNICE FRANCESCO (ALBENGA 1928)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

CAMPELLI MARCO (CAIRESE)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PROVENZANO CHRISTIAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RIGHETTI MARCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PARE DJIBRILL (FINALE)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)





PLAY OUT ECCELLENZA GARE DEL 10/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

BUSALLA CALCIO

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento di un gruppo di dieci propri sostenitori, i quali, dal 23' e fine al termine del 2° t., rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose, nonché di stampo discriminatorio sessuale e territoriale, nei confronti del ddg e di un AA; per il comportamento di un proprio sostenitore che al 36' del 2° t. faceva oggetto un AA del lancio di una bottiglietta piena d'acqua, che passava a circa un metro dalla testa di quest'ultimo, finendo sul tdg (infrazione rilevata da parte di un AA).

Euro 100,00 VENTIMIGLIACALCIO

A titolo di risarcimento danni, per il fatto di un proprio tesserato che con un calcio, rompeva una parte della panchina che lo ospitava. L'episodio non è stato di diretta osservazione del ddg, il quale si limitava ad osservare il danno prodotto, su invito di un dirigente della squadra ospitante, allegando al referto di gara, la relativa documentazione fotografica.

ALLENATORI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SAKHI AMINE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919) A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRINI GIORGIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)

ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

IL KHAYARI MOSTAFA (VENTIMIGLIACALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GAGLIARDI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

BONAVENTURA ROBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

LESSONA ERIK (RIVASAMBA H.C.A.)

ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BRINI GIORGIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO