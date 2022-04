Calcio, Serie D. Vado a Varese in emergenza, per l'Imperia è l'ultima chiamata

Ultimo turno infrasettimanale per il girone A di Serie D.

Alle 15:00 tutti in campo, a 360 minuti dal fine del campionato.

Per la maggior parte delle formazioni liguri le dinamiche di classifica appaiono però quasi congelate.

In vetta la Sanremese, farò visita a un Ligorna al 90% prossimo alla salvezza, sperando in un colpo del Fossano (implicato nel cuore della zona playout) in casa del Novara per riaprire la volata verso il primo posto.

Trasferta a Varese per il Vado, con i rossoblu ormai in costante emergenza, ma, come la squadra del presidente Saracco, ancora alla ricerca del punto esclamativo per archiviare la permanenza nella categoria.

Il Sestri Levante, ospitando il Derthona, può in caso di successo puntare addirittura a insidiare la zona playoff nelle ultime tre giornate, ma la gara chiave della giornata è senz'ombra di dubbio Caronnese - Imperia. Per il team di Soda non c'è alternativa alla vittoria o il gap con il sestultimo posto resterà inevitabilmente superiore agli otto punti, quota critica per la retrocessione diretta.

Retrocessione ormai prossima per la Lavagnese, di scena a Gozzano.

Webcronaca e livescore su Svsport.it

Il programma: