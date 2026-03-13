Calcio | Il maltempo incombe sul week end, potrebbero scattare i primi rinvii automatici

Sarà un weekend fortemente perturbato sulla Liguria, secondo le ultime previsioni meteorologiche.
Con le nuove normative introdotte dal Comitato Regionale Ligure, la pubblicazione del bollettino Arpal diventa un momento chiave per comprendere quali dinamiche assumerà il fine settimana.
Le partite nei territori sotto allerta arancione saranno infatti rinviate d'ufficio, anche nel caso diventi necessario attraversare una zona sottoposta a quel tipo di livello cromatico.
Per la giornata di domani, restano in bilico gli incontri del Savona contro il Superba e della Veloce in casa della Rossiglionese, oltre all'intero programma Juniores.
Per quanto concerne invece il pomeriggio domenicale i margini di manovra restano ancora ampi.
Il primo step è comunque atteso attorno all'ora di pranzo, per capire se e quale tipo di allerta verrà emanato.